Twitter; Beyaz Saray hesaplarını sıfırlıyor

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Kasım ayında yapılan ABD seçimlerini kazanarak Başkan olmaya hak kazanan Joe Biden ve ekibi; Ocak ayı itibariyle ABD yönetimini Trump ekibinden devralacak. ABD yönetimi yanında Beyaz Saray Twitter hesaplarının yönetimi de Biden ekibine geçecek.

Sıfırdan başlayacak

Twitter hükümet değişimlerinde mevcut hükümetin kullandığı hesapları kaçıncı dönemse ona göre isimlendirerek arşivliyor. Yeni hükümetin kullandığı hesapları dönüştürüyor veya aynı isimlerde yeni hesaplar açıyor.

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Trump geçtiğimiz seçimlerde hükümeti devraldığında @POTUS ve @WhiteHouse hesapları tüm kullanıcıları ile birlikte gelmişti. Bu kez Twitter hesapları sıfırlama kararı aldı. Biden ekibi buna tepki gösterse de Twitter kararından vazgeçmiyor.

@POTUS hesabı normalde 33 milyon civarında kullanıcıya sahipti. @WhiteHouse ise 26 milyon kullanıcıya hitap ediyordu. Bu hesaplar şimdi @WhiteHouse45 ve @POTUS45 şeklinde arşivlenecek. @FLOTUS, @VP, @PressSec, @Cabinet ve @LaCasaBlanca hesapları da aynı şekilde arşivleniyor.

Biden ekibinin @transition46 hesabı @WhiteHouse olarak sıfırdan başlayacak. Ayrıca yeni bir @POTUS hesabı tanımlanacak. Yukarıda saydığımız hesaplar da aynı şekilde Biden ekibine geçirilecek. Twitter mevcut takipçileri bu konuda bilgilendirecek. Trump ise hali hazırda 88 milyon takipçisi olan kendi Twitter hesabını kullanmaktaydı.

https://www.engadget.com/potus-twitter-account-joe-biden-transition-donald-trump-200635668.html

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