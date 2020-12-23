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    Twitter; Beyaz Saray hesaplarını sıfırlıyor

    Ocak ayında yönetimi devralacak olan Joe Biden ve ekibine Twitter tertemiz Beyaz Saray hesapları verecek. Mevcut hesaplar arşivlenecek ve yeni hesaplar sıfır takipçi ile teslim edilecek.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter; Beyaz Saray hesaplarını sıfırlıyor
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    Kasım ayında yapılan ABD seçimlerini kazanarak Başkan olmaya hak kazanan Joe Biden ve ekibi; Ocak ayı itibariyle ABD yönetimini Trump ekibinden devralacak. ABD yönetimi yanında Beyaz Saray Twitter hesaplarının yönetimi de Biden ekibine geçecek.

    Sıfırdan başlayacak

    Twitter hükümet değişimlerinde mevcut hükümetin kullandığı hesapları kaçıncı dönemse ona göre isimlendirerek arşivliyor. Yeni hükümetin kullandığı hesapları dönüştürüyor veya aynı isimlerde yeni hesaplar açıyor.

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    Trump geçtiğimiz seçimlerde hükümeti devraldığında @POTUS ve @WhiteHouse hesapları tüm kullanıcıları ile birlikte gelmişti. Bu kez Twitter hesapları sıfırlama kararı aldı. Biden ekibi buna tepki gösterse de Twitter kararından vazgeçmiyor.

    @POTUS hesabı normalde 33 milyon civarında kullanıcıya sahipti. @WhiteHouse ise 26 milyon kullanıcıya hitap ediyordu. Bu hesaplar şimdi @WhiteHouse45 ve @POTUS45 şeklinde arşivlenecek. @FLOTUS, @VP, @PressSec, @Cabinet ve @LaCasaBlanca hesapları da aynı şekilde arşivleniyor.

    Biden ekibinin @transition46 hesabı @WhiteHouse olarak sıfırdan başlayacak. Ayrıca yeni bir @POTUS hesabı tanımlanacak. Yukarıda saydığımız hesaplar da aynı şekilde Biden ekibine geçirilecek. Twitter mevcut takipçileri bu konuda bilgilendirecek. Trump ise hali hazırda 88 milyon takipçisi olan kendi Twitter hesabını kullanmaktaydı.



    https://www.engadget.com/potus-twitter-account-joe-biden-transition-donald-trump-200635668.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    formgonder2055 (regaip duman) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu twitter tam hukumet yalakasi cikti, biden kazansin diye trumpin tweetleri sildiler resmen, hani dusunce ozgurlugu? trump tekrar secilirse bu twitter'i tarihe gomer demedi demeyiniz.
    1 Yanıt Yanıtla
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    White Water 8 sa. ( Mesaj Silindi ) formgonder2055
    Twitter yönetiminde sen olsaydın ve iki adaydan biri gerçek olmayan paylaşımlarını senin platformunda yapıyor olsaydı buna izin verir miydin? Trump'ın kazandığını iddia ettiği tüm eyaletlerde oyların tamamının sayılmasıyla Biden önde bitirdi. Bu da Trump'ın sadece asılsız iddialar ortaya attığını gösterdi. Buna arka çıkan platform olmamak için böyle önlemler almalıydı twitter ki aldı da. Ayrıca tüm tweetler silinmedi. Doğru olmayan tweetlere okunmadan önce bir uyarı konuldu ve extreme derece de yalan olanların ise platformda yayınlanmasına izin verilmedi.
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