Twitter Blue abone sayısı belli oldu: Gülünç seviyede

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra ilk yaptığı şey bir gelir kaynağı olarak Blue hizmetini kullanıma sunmak olmuştu. Twitter için ciddi bir gelir kapısı olarak düşünülen abonelik hizmetine dair son veriler ortaya çıktı ve görünen o ki istenilen başarıdan veya gelirden çok uzakta.

Twitter Blue abone sayısı açıklandı

Elon Musk, abonelik hizmetinin önemli bir gelir kaynağı olmasını istiyorsa, Twitter Blue'yu potansiyel aboneler için çekici hale getirmenin çok daha fazla yolunu düşünmek zorunda. Zira The Information'a göre Ocak ortasına kadar ABD’de yalnızca 180.000 kişi Blue aboneliğine sahip. Bu sayı, Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısının sadece yüzde 0,2’sine tekabül ediyor. Öte yandan dünya çapında Blue abone sayısı ise yine yalnızca 290.000. Bu bağlamda ABD’deki aboneler, Twitter’ın Blue gelirlerinin yüzde 62’sini oluşturuyor diyebiliriz.

Twitter Blue abonelik hizmeti çok yakında Türkiye'ye geliyor 5 gün önce eklendi

Twitter Blue halihazırda tüm ülkelerde kullanıma sunulmuş değil. Öte yandan web üzerinden aylık 8 dolar veya yıllık 7 dolar ödeyerek Blue ayrıcalıklarından yararlanılabiliyor. Mevcut abone sayısına göre en iyi senaryoda Twitter, Blue hizmetinden yıllık yalnızca 27,8 milyon dolar kazanabiliyor. Elbette Blue için inişli çıkışlı dönemler oldu ve halen tam olarak hizmet rayına oturmamış durumda. Dolayısıyla ilerleyen aylarda hizmet daha da büyüyecektir ancak Musk’ın görmek istediği büyümeye ulaşıp ulaşmadığını zaman gösterecek.

The Information'ın da belirttiği gibi Musk, Twitter’ın gelirlerinin yarısının aboneliklerden sağlanmasını istiyor. Öte yandan ilginç bir şekilde Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla oluşan borç yine Twitter tarafından ödeniyor. Bu yüzden Twitter bu yıl içerisinde faiz hariç 1 milyar dolar kredi ödemek zorunda. Musk ise 2023 için 3 milyar dolarlık gelir hedefliyor.

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Twitter Blue abone sayısı belli oldu