Twitter Blue abonelik hizmeti Türkiye'de göründü: Çok yakında geliyor

Şimdiye kadar Twitter Blue aboneliği Türkiye'de gözükmüyor veya satın alınamıyordu. Ancak kısa bir süre önce Twitter'ın ana sayfasında Blue sekmesi eklenmiş olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla özellik çok yakında Türkiye'de kullanıma sunulacak gibi görünüyor.
Bununla birlikte Twitter Blue Türkiye fiyatının ne olacağı halen belirsizliğini koruyor. ABD'de Twitter Blue'nun fiyatı 8 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak Twitter Blue'nun hizmete sunulduğu İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'daki fiyatlar ABD fiyatların biraz daha farklı. Eğer 8 dolar fiyatı güncel kurla çevirdiğimizde 150 TL ettiğini de belirtelim.
Twitter Blue neler sunuyor?
Bunun yanında Twitter'da daha az reklam görmeniz sağlanıyor. Belirtilenlere göre Twitter akışında yüzde 50 daha az reklam gösteriliyor Blue abonelerine. Ek olarak Twitter'da daha uzun ve daha kaliteli videoların paylaşılması da sağlanıyor. Twitter Blue ile birlikte kullanıcıların istediği tweet düzenleme özelliği de geliyor. Gönderilen tweetler 30 dakika içerisinde 5 defaya kadar düzenlenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?