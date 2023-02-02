Twitter Blue abonelik hizmeti Türkiye'de göründü: Çok yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra yaptığı değişiklik ve getirdiği özellik Twitter Blue olmuştu. Musk'ın getirdiği Blue abonelik servisi isteyen herkese onaylı hesaplarda olan mavi tik işaretini getiriyor. Elbette Twitter Blue sadece mavi tik özelliğini içermiyor, bunun yanında genel kullanımı iyileştirecek bazı avantajlarla da birlikte geliyor.

Şimdiye kadar Twitter Blue aboneliği Türkiye'de gözükmüyor veya satın alınamıyordu. Ancak kısa bir süre önce Twitter'ın ana sayfasında Blue sekmesi eklenmiş olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla özellik çok yakında Türkiye'de kullanıma sunulacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte Twitter Blue Türkiye fiyatının ne olacağı halen belirsizliğini koruyor. ABD'de Twitter Blue'nun fiyatı 8 Dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak Twitter Blue'nun hizmete sunulduğu İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'daki fiyatlar ABD fiyatların biraz daha farklı. Eğer 8 dolar fiyatı güncel kurla çevirdiğimizde 150 TL ettiğini de belirtelim.

Twitter Blue neler sunuyor?

Twitter Blue ile birlikte mavi tik rozetinin yanında yanıtlar, bahsetmeler ve aramalarda en üstte görünmeniz sağlanıyor. Onaylanmış kullanıcılardan gelen Tweetler önceliklendiriliyor ve özellik sayesinde troll hesaplarla mücade sağlanıyor. Ancak daha önceki haberlerimizde bazı kullanıcıların ünlü hesapları taklit ettiğinden bahsetmiştik.

Bunun yanında Twitter'da daha az reklam görmeniz sağlanıyor. Belirtilenlere göre Twitter akışında yüzde 50 daha az reklam gösteriliyor Blue abonelerine. Ek olarak Twitter'da daha uzun ve daha kaliteli videoların paylaşılması da sağlanıyor. Twitter Blue ile birlikte kullanıcıların istediği tweet düzenleme özelliği de geliyor. Gönderilen tweetler 30 dakika içerisinde 5 defaya kadar düzenlenebiliyor.

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Twitter Blue abonelik hizmeti çok yakında Türkiye'ye geliyor