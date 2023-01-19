Twitter Blue yıllık abonelik seçeneği geliyor

Twitter Blue yıllık abonelik
Twitter Blue aboneliği normalde iOS uygulamasından aldığınızda 11$ iken web uygulamasından aldığınızda 8$ aylık ödeme planına sahipti. Bu hafta eklenen yeni yıllık abonelik ise 84$ ödeme istiyor.
Web tarafında kullanıcılar yıllık seçeneği tercih ederse 12$ tasarruf etmiş olacaklar. Bu da uzun süreli Blue aboneliği kullanmaya istekli hesaplar için avantaj oluyor. Mavi rozet, 60 dakikalık videolar, yorumlarda öncelik, gönderi düzenleme yakın dönemde 4000 karakter sınırı gibi avantajlar sunan Twitter Blue aboneliği hali hazırda belirli ülkelerde ve belirli kullanıcı gruplarına sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....