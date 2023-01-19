Twitter Blue yıllık abonelik seçeneği geliyor

Tam Boyutta Gör Mavi rozet de dahil bazıları tartışmaya açık pek çok özellik ile donattığı Twitter Blue abonelik paketini yeniden dağıtmaya başlayan Elon Musk, şimdi bu pakete yeni bir fiyat seçeneği ekliyor.

Twitter Blue yıllık abonelik

Twitter Blue aboneliği normalde iOS uygulamasından aldığınızda 11$ iken web uygulamasından aldığınızda 8$ aylık ödeme planına sahipti. Bu hafta eklenen yeni yıllık abonelik ise 84$ ödeme istiyor.

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Web tarafında kullanıcılar yıllık seçeneği tercih ederse 12$ tasarruf etmiş olacaklar. Bu da uzun süreli Blue aboneliği kullanmaya istekli hesaplar için avantaj oluyor. Mavi rozet, 60 dakikalık videolar, yorumlarda öncelik, gönderi düzenleme yakın dönemde 4000 karakter sınırı gibi avantajlar sunan Twitter Blue aboneliği hali hazırda belirli ülkelerde ve belirli kullanıcı gruplarına sunuluyor.

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Twitter Blue yıllık abonelik ne kadar?