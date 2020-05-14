Twitter çalışanlarının artık hiçbir zaman ofise gitmesi gerekmiyor

Salı günü Twitter’ın tüm çalışanlarına gönderdiği bir e-postada CEO Jack Dorsey, firmanın içinde olduğumuz pandeminin de etkisiyle geçirdiği dönüşümü açıkladı ve çalışanlarının artık ofiste fiziksel olarak var olmasına gerek duyulmadığını belirtti. Bu e-postanın aktardığına göre Twitter’ın tüm çalışanları artık virüs geçse bile evden çalışmaya devam edebilecek.
Mart ayında ofisleri kapatan Twitter, koronavirüse karşı en temkinli yaklaşan firmalardan bir tanesiydi. Dorsey tarafından atılan e-postada ofislerin Eylül’den önce açılmasının pek olası olmadığı ve iş yolculuklarında da birkaç istisna hariç hiçbirine izin verilmediği belirtildi. Twitter ayrıca her çalışanı için evden çalışırken kullanacakları ekipmanlara yönelik harcama limitini 1000 dolara çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Audi ve Mercedes de garanti sürelerini uzattı"
Benzer şekilde Facebook ve Alphabet de 2020 yılının sonuna kadar çalışanlarının evlerinde kalmaya devam edeceklerini kısa süre önce açıklamışlardı.
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Sürekli çevirimiçi olup, gelen her postaya belli bir sürede yanıt vermek gibi bir baskı ortaya çıkıyor. Ofiste iken çalışanlar üzerinden sınırlı bir denetimi olan yöneticiler bilgisayar üzerinden her çalışanı sürekli takip edebiliyor. Mola kavramı geçerliliğini yitiriyor.
Sürekli evde olunduğu için normalde ofisin gideri olacak elektrik/su, öğle yemeği gibi masraflar çalışanın üzerine binmiş oluyor.
İş arkadaşlarıyla aynı ortamda bulunmanın getirdiği sosyallik yok oluyor, mesleki dayanışma olanağı ciddi şekilde zayıflıyor. Biri işten atılsa, artık yapabileceğiniz tek şey, üzgün surat emeojisi göndermek.
Kendi evinizde olduğunuz için, iş yaparken başınıza gelebilecek bir olay asla iş kazası kategorisine sokulmuyor, kendi sorumluluğunuzda.
Ofislerin diğer uyaranlardan izole ortamı yerine evinizde kişisel hayatınızla iç içesiniz, çocuğu olanlar için bu hayli zorlu bir durum. Kısacası iş hayatı ve kişisel hayat arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Ve saat 17'de 18'de biten iş, evde çalışanlar için tüm güne yayılan bir kabusa dönüşme tehlikesi barındırıyor. Yöneticinizin istediği fazladan ufak bir işi halletmek için artık ofiste olmamak gibi bir bahaneniz yok, çünkü bilgisayarınızın olduğu her yer artık sizin iş ortamınız.
Bu söylediklerimin hemen bu kadar acımasızca gerçekleşmeyeceği doğrudur, "etik" davranan şirketler(!) mesai saatleri dışında hiç bir şey talep etmeyebilir, evdeki giderleri ek ücret olarak çalışana verebilir vs. Fakat bu "ideal" tablonun işçilerin aleyhine ne kadar kolay dönebileceğini ve patron dediğimiz canavarların da bunun için pusuda yattığını unutmamak gerek.