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    Twitter çalışanlarının artık hiçbir zaman ofise gitmesi gerekmiyor

    Koronavirüse yanıt konusunda hızlı ve sert adımlar atmaya ilk günden itibaren devam eden Twitter, bir yandan çalışanları için iş kavramını da yeniden tanımlıyor.
    2 gün
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    1
    14
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Twitter çalışanlarının artık hiçbir zaman ofise gitmesi gerekmiyor
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    Salı günü Twitter’ın tüm çalışanlarına gönderdiği bir e-postada CEO Jack Dorsey, firmanın içinde olduğumuz pandeminin de etkisiyle geçirdiği dönüşümü açıkladı ve çalışanlarının artık ofiste fiziksel olarak var olmasına gerek duyulmadığını belirtti. Bu e-postanın aktardığına göre Twitter’ın tüm çalışanları artık virüs geçse bile evden çalışmaya devam edebilecek.

    Mart ayında ofisleri kapatan Twitter, koronavirüse karşı en temkinli yaklaşan firmalardan bir tanesiydi. Dorsey tarafından atılan e-postada ofislerin Eylül’den önce açılmasının pek olası olmadığı ve iş yolculuklarında da birkaç istisna hariç hiçbirine izin verilmediği belirtildi. Twitter ayrıca her çalışanı için evden çalışırken kullanacakları ekipmanlara yönelik harcama limitini 1000 dolara çıkardı.

    Ayrıca Bkz. "Audi ve Mercedes de garanti sürelerini uzattı"

    Benzer şekilde Facebook ve Alphabet de 2020 yılının sonuna kadar çalışanlarının evlerinde kalmaya devam edeceklerini kısa süre önce açıklamışlardı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Stanislas Xavier (Evren ) 2 gün en beğenilen
    Bu değişikliğin emekçilerin hayrına bir şey olduğunu sanıyorsanız ciddi şekilde yanılıyorsunuz, zaten öyle olsaydı patronlar böyle sevinçle atlamazlardı.
    Sürekli çevirimiçi olup, gelen her postaya belli bir sürede yanıt vermek gibi bir baskı ortaya çıkıyor. Ofiste iken çalışanlar üzerinden sınırlı bir denetimi olan yöneticiler bilgisayar üzerinden her çalışanı sürekli takip edebiliyor. Mola kavramı geçerliliğini yitiriyor.
    Sürekli evde olunduğu için normalde ofisin gideri olacak elektrik/su, öğle yemeği gibi masraflar çalışanın üzerine binmiş oluyor.
    İş arkadaşlarıyla aynı ortamda bulunmanın getirdiği sosyallik yok oluyor, mesleki dayanışma olanağı ciddi şekilde zayıflıyor. Biri işten atılsa, artık yapabileceğiniz tek şey, üzgün surat emeojisi göndermek.
    Kendi evinizde olduğunuz için, iş yaparken başınıza gelebilecek bir olay asla iş kazası kategorisine sokulmuyor, kendi sorumluluğunuzda.
    Ofislerin diğer uyaranlardan izole ortamı yerine evinizde kişisel hayatınızla iç içesiniz, çocuğu olanlar için bu hayli zorlu bir durum. Kısacası iş hayatı ve kişisel hayat arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Ve saat 17'de 18'de biten iş, evde çalışanlar için tüm güne yayılan bir kabusa dönüşme tehlikesi barındırıyor. Yöneticinizin istediği fazladan ufak bir işi halletmek için artık ofiste olmamak gibi bir bahaneniz yok, çünkü bilgisayarınızın olduğu her yer artık sizin iş ortamınız.
    Bu söylediklerimin hemen bu kadar acımasızca gerçekleşmeyeceği doğrudur, "etik" davranan şirketler(!) mesai saatleri dışında hiç bir şey talep etmeyebilir, evdeki giderleri ek ücret olarak çalışana verebilir vs. Fakat bu "ideal" tablonun işçilerin aleyhine ne kadar kolay dönebileceğini ve patron dediğimiz canavarların da bunun için pusuda yattığını unutmamak gerek.
    Bu değişikliğin emekçilerin hayrına bir şey olduğunu sanıyorsanız ciddi şekilde yanılıyorsunuz, zaten öyle olsaydı patronlar böyle sevinçle atlamazlardı. Sü...
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    2 Yanıt Yanıtla +17
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    V4LKyR 2 gün Stanislas Xavier
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 gün
    Bizde sirketler, birak evde calismayi, elinden gelse 7 gun getirir.
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    V4LKyR 2 gün Stanislas Xavier
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    hayabusaaa 2 gün
    Bencede

    Hele hele şu haftasonları ev hepsinde olduğumuz dönemde ilk defa işe gidip gelmek iyi geldi bana.

    hiç beklemezdim , başta evden çalışmanın en çok isteyenlerinden biri bendim.
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    civcivx (Cem© ) 2 gün
    Valla iyi yanları var ama kötü yanları da var. Kendi işim olmasına rağmen, yaklaşık 1,5 aydır evden yürüttüğüm işlerimde özellikle son zamanlarda ofisi arar hale geldim. En başta, işe o ciddiyetle yaklaşım olmuyor. Ayrıca bundan daha kötüsü, mesai saati kavramın yok. Pazar günü çalışıyorsun mesela. Asosyal bir hayat sürüyorsun ayrıca. İşe giderken iyi kötü insan içine karışıyorsun çünkü. İyi tarafları tabii ki çok ama evden çalışma, öyle ideal bir çalışma tarzı da değil.
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    hayabusaaa 2 gün
    banada başta parlak fikir gelmişti ama 2 hafta zor dayandım .

    Anca kendi işini yaparsan ve bir odayı ofis gibi dayayıp döşersen bizde yürür bu iş
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    GrAy (Dursunali keskin) 2 gün
    İlk başta çalışanlar için çok parlak bir fikir gibi gelse de evde çalışmanın da getirdiği zorluklar var. Disiplini ve gerekli konsantrasyonu sağlamak ciddi sıkıntı. Çalışma saati kavramı ve özel hayat birbirine girmeye başlıyor. Bence esnek olması lazım sürekli ofis veya sürekli ev çok mantıklı değil.
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    hayabusaaa 2 gün
    bizim şirket devletten şu 1170tl desteğini aldı.sonra dedi 2 hafta evden 2 hafta ofisten çalışın.2 hafta evde çalışmayı denedim,imkansız gibi bir şey oldu,devamlı üzerimde bir baskı sanki evde değilde parka gezmeye gitmişim gibi davranışlar.valla sabah 8 akşam 6 bilgisayar başında oturdum evdeyken bile.

    Bu haftada evden çalışma sıram tekrar geldi ama evden çalışmak istemediğim için ofise geliyorum.evde daha çok bunaldım.

    bu arada büyük bir fabrikada mühendis olarak yurt dışı satışta çalışıyorum.
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    mofaka 2 gün
    elektrik kullanımından, su hatta tuvalet kağıdına kadar büyük bir tasarruf. Mantıklı bir hareket. Türkiyedeki şirketlerin bunu anlaması biraz zor. :(
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    Stanislas Xavier (Evren ) 2 gün en beğenilen
    Bu değişikliğin emekçilerin hayrına bir şey olduğunu sanıyorsanız ciddi şekilde yanılıyorsunuz, zaten öyle olsaydı patronlar böyle sevinçle atlamazlardı.
    Sürekli çevirimiçi olup, gelen her postaya belli bir sürede yanıt vermek gibi bir baskı ortaya çıkıyor. Ofiste iken çalışanlar üzerinden sınırlı bir denetimi olan yöneticiler bilgisayar üzerinden her çalışanı sürekli takip edebiliyor. Mola kavramı geçerliliğini yitiriyor.
    Sürekli evde olunduğu için normalde ofisin gideri olacak elektrik/su, öğle yemeği gibi masraflar çalışanın üzerine binmiş oluyor.
    İş arkadaşlarıyla aynı ortamda bulunmanın getirdiği sosyallik yok oluyor, mesleki dayanışma olanağı ciddi şekilde zayıflıyor. Biri işten atılsa, artık yapabileceğiniz tek şey, üzgün surat emeojisi göndermek.
    Kendi evinizde olduğunuz için, iş yaparken başınıza gelebilecek bir olay asla iş kazası kategorisine sokulmuyor, kendi sorumluluğunuzda.
    Ofislerin diğer uyaranlardan izole ortamı yerine evinizde kişisel hayatınızla iç içesiniz, çocuğu olanlar için bu hayli zorlu bir durum. Kısacası iş hayatı ve kişisel hayat arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Ve saat 17'de 18'de biten iş, evde çalışanlar için tüm güne yayılan bir kabusa dönüşme tehlikesi barındırıyor. Yöneticinizin istediği fazladan ufak bir işi halletmek için artık ofiste olmamak gibi bir bahaneniz yok, çünkü bilgisayarınızın olduğu her yer artık sizin iş ortamınız.
    Bu söylediklerimin hemen bu kadar acımasızca gerçekleşmeyeceği doğrudur, "etik" davranan şirketler(!) mesai saatleri dışında hiç bir şey talep etmeyebilir, evdeki giderleri ek ücret olarak çalışana verebilir vs. Fakat bu "ideal" tablonun işçilerin aleyhine ne kadar kolay dönebileceğini ve patron dediğimiz canavarların da bunun için pusuda yattığını unutmamak gerek.
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    V4LKyR 2 gün Stanislas Xavier
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    serhatbiricik 2 gün yeni yorumcu
    bizimkilerin elinde olsa degil evde çalışmak resmi izinlerde bile çalıştıracaklar
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    byoqan (okan ) 1 gün serhatbiricik
    Tekstil firmasında desinatörüm ( tasarım )



    Pazartesi özel izin çıkartıp getirtmeye çalışıyorlar :))
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 gün
    Bizde sirketler, birak evde calismayi, elinden gelse 7 gun getirir.
    Yanıtla +6
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    AIK 2 gün
    Şahane bir adım olmuş. İlerleyen zamanlar için örnek teşkil edecek bir uygulamaya adım atılmış.
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    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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