Twitter çalışanlarının artık hiçbir zaman ofise gitmesi gerekmiyor

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Salı günü Twitter’ın tüm çalışanlarına gönderdiği bir e-postada CEO Jack Dorsey, firmanın içinde olduğumuz pandeminin de etkisiyle geçirdiği dönüşümü açıkladı ve çalışanlarının artık ofiste fiziksel olarak var olmasına gerek duyulmadığını belirtti. Bu e-postanın aktardığına göre Twitter’ın tüm çalışanları artık virüs geçse bile evden çalışmaya devam edebilecek.

Mart ayında ofisleri kapatan Twitter, koronavirüse karşı en temkinli yaklaşan firmalardan bir tanesiydi. Dorsey tarafından atılan e-postada ofislerin Eylül’den önce açılmasının pek olası olmadığı ve iş yolculuklarında da birkaç istisna hariç hiçbirine izin verilmediği belirtildi. Twitter ayrıca her çalışanı için evden çalışırken kullanacakları ekipmanlara yönelik harcama limitini 1000 dolara çıkardı.

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Benzer şekilde Facebook ve Alphabet de 2020 yılının sonuna kadar çalışanlarının evlerinde kalmaya devam edeceklerini kısa süre önce açıklamışlardı.

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