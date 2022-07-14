Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor

Son günlerde Elon Musk’ın satın alma planından vazgeçmesiyle gündeme gelen Twitter’a şu sıralar erişim sorunu yaşanıyor. Twitter’a girmek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaşıyor.

14 Temmuz saat 15.00 sularında başlayan kesinti, yaklaşık 45 dakika sürdükten sonra giderildi. Henüz Twitter yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Dünya genelinde kesinti yaşandı

Twitter’a webden girmeye çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra tekrar dene.” yazısı ile karşılaşıyordu. Mobilde ise yeni tweetleri yüklenmiyordu. Downdetector verilerine baktığımızda kesintinin dünya genelinde yaşandığı görülüyor.

Güncelleme: Saat 15.45 itibarıyla erişim problemi çözüldü.

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Twitter çöktü mü? 14 Temmuz 2022