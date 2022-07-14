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    Anlık Bildirim

    Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor

    Twitter'a bugün erişim problemi yaşanıyor. Twitter'a webden girmek isteyen kullanıcılar bir hata mesajıyla karşılaşıyor. Twitter'ın neden çöktüğü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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    Son günlerde Elon Musk’ın satın alma planından vazgeçmesiyle gündeme gelen Twitter’a şu sıralar erişim sorunu yaşanıyor. Twitter’a girmek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaşıyor.

    14 Temmuz saat 15.00 sularında başlayan kesinti, yaklaşık 45 dakika sürdükten sonra giderildi. Henüz Twitter yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

    Dünya genelinde kesinti yaşandı

    Twitter’a webden girmeye çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra tekrar dene.” yazısı ile karşılaşıyordu. Mobilde ise yeni tweetleri yüklenmiyordu. Downdetector verilerine baktığımızda kesintinin dünya genelinde yaşandığı görülüyor.

    Güncelleme: Saat 15.45 itibarıyla erişim problemi çözüldü.

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    juanmata09 1 saat önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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