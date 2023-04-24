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    Twitter’da mavi tik krizi: Ölü ünlülerin hesapları artık “onaylı” ve durum iyi görünmüyor

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından bu yana platformdaki “mavi tik” krizi çözülebilmiş değil. Twitter’ın eski onaylı hesapların onay rozetini kaldırmasıyla başlayan kriz giderek tırmanıyor.
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    Twitter’da mavi tik krizi: Ölü ünlülerin hesapları artık “onaylı” Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Elon Musk verdiği sözü tuttu ve ücret ödemeden alınan eski onaylı hesapların mavi tikleri kaldırıldı. Mavi tiki kaldırılanlar arasında F1 pilotlarından tutun da küresel haber ajanslarına kadar binlerce hesap yer alıyordu. Bunu sonucunda kullanıcılar ciddi tepki göstererek uygulamanın yanlış olduğunu aktardı. Görünüşe göre Twitter ve Elon Musk geri adım atıyor.

    Twitter'da mavi tik krizi sürüyor

    Halihazırda çok sayıda yüksek profilli hesap yeniden doğrulanmış gibi görünüyor, bunlara bir dizi hayatta olmayan ünlüler de dahil. Mavi tiklerin yeniden ortaya çıkması, Twitter'ın bir milyondan fazla takipçisi olan kullanıcıları tekrardan doğrulamak için yaptığı daha geniş (ancak duyurulmamış) bir planın parçası olabilir. Öte yandan ilginç bir şekilde hayatta olmayan bazı ünlülerin de hesapları tekrardan doğrulanmış durumda ve Twitter size bu hesaplarınTwitter Blue'ya abone oldukları ve telefon numaralarını doğruladıkları için doğrulandığını” söylüyor.

    Twitter’da mavi tik krizi: Ölü ünlülerin hesapları artık “onaylı” Tam Boyutta Gör
    Michael Jackson, Chadwick Boseman, Kobe Bryant, Barbara Walters, Anthony Bourdain ve Paul Walker tekrardan doğrulanan birçok yıldızdan sadece birkaçı. Hatta platform, önde gelen gazeteci ve köşe yazarı Jamal Khashoggi’nın 2018'de öldürülmesine rağmen ayda 8 dolardan fazla para kazandığını iddia ediyor gibi görünüyor. Elbette bu, platformun mavi tik açıklamasında sunduğu standart mesaj olsa da ortada bir duyarsızlık var. Bazı durumlarda, ölü kullanıcıların hesaplarını yöneten kuruluşların doğrulama için başvurduğu düşünülebilir (örneğin, Bosewick'in hesabı çoğunlukla Chadwick Boseman Sanat Vakfı'nı retweet ediyor). Ancak yeniden doğrulanan hesapların çoğu yıllardır atıl durumda.

    Sonuç olarak onaylanmış olsun veya olmasın, çoğu kullanıcı Twitter Blue’nun işletiliş biçiminden memnun olmadığını dile getiriyor. Öte yandan duruma farklı bir bakış açısı ile bakarsak Twitter için işler Kasım ayından bu yana normal: Kaos hüküm sürmeye devam ediyor.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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