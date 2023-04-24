Twitter’da mavi tik krizi: Ölü ünlülerin hesapları artık “onaylı” ve durum iyi görünmüyor

Halihazırda çok sayıda yüksek profilli hesap yeniden doğrulanmış gibi görünüyor, bunlara bir dizi hayatta olmayan ünlüler de dahil. Mavi tiklerin yeniden ortaya çıkması, Twitter'ın bir milyondan fazla takipçisi olan kullanıcıları tekrardan doğrulamak için yaptığı daha geniş (ancak duyurulmamış) bir planın parçası olabilir. Öte yandan ilginç bir şekilde hayatta olmayan bazı ünlülerin de hesapları tekrardan doğrulanmış durumda ve Twitter size bu hesapların “Twitter Blue'ya abone oldukları ve telefon numaralarını doğruladıkları için doğrulandığını” söylüyor.
Sonuç olarak onaylanmış olsun veya olmasın, çoğu kullanıcı Twitter Blue’nun işletiliş biçiminden memnun olmadığını dile getiriyor. Öte yandan duruma farklı bir bakış açısı ile bakarsak Twitter için işler Kasım ayından bu yana normal: Kaos hüküm sürmeye devam ediyor.
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)