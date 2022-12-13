Twitter'da eski doğrulanmış hesapların mavi tiki kaldırılıyor

Tam Boyutta Gör Twitter’da renkli mavi tik onay işaretlerinin profillere eklenmesinin ardından Musk’tan çarpıcı bir açıklama geldi. Musk, Twitter’da eskiden doğrulanan tüm hesapların profillerinden mavi tikin kaldırılacağını söyledi. Değişiklik, birkaç ay içinde olacak.

Twitter Blue ile mavi tik alma zorlaşıyor 2 gün önce eklendi

Eski onaylanmış hesaplardan kaldırılacak

Musk, Twitter’ın mavi onay rozetini verme biçimlerini yozlaşmış ve saçma bulduğunu, birkaç ay içinde de tüm eski mavi tiklerin kaldırılacağını söyledi. Şu anda doğrulanmış mavi renkli onay rozeti taşıyan kişisel hesaplar için “Bu, eski bir onaylanmış hesap. Dikkate değer olabilir veya olmayabilir.” bilgisi çıkıyor.

Twitter Blue ile mavi tik alma yeniden aktif

Musk, Twitter’ı satın almadan önce kişi ve kuruluşların aktif, gerçek ve dikkate değer hesaplar olduğunu doğrulamak için onay işaretlerini kullanıyordu. Musk’ın yönetiminde mavi tik almak kolaylaştı. Pazartesi günü yeniden aktif edilen yeni abonelik sistemi Twitter Blue ile hesap doğrulama işlemi için belli şartları taşımak gerekmiyor. Aylık 8 dolar karşılığında Twitter Blue’ya abone olmak yeterli oluyor. Telefon numaralarını doğrulayan ve 7 gün öncesinden kullanıcı adını, görünen adını veya profil resmini değiştirmemiş tüm kullanıcıların profillerine onay rozeti ekleniyor.

Renkli onay rozetleri

Twitter’da şu anda kişisel hesaplar için mavi, işletmeler için altın renkli onay rozeti kullanılıyor. Yakında da devlet hesapları için gri onay rozeti kullanılmaya başlanacak.

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Twitter'da onaylanmış hesapların mavi tiki kaldırılacak