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    Twitter'da eski doğrulanmış hesapların mavi tiki kaldırılıyor

    Elon Musk, Twitter'da eskiden doğrulanmış hesapların mavi tikinin kaldırılacağını duyurdu. Peki, profillerden mavi onay rozeti neden kaldırılıyor?               
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    twitter eski onaylanmış hesap Tam Boyutta Gör
    Twitter’da renkli mavi tik onay işaretlerinin profillere eklenmesinin ardından Musk’tan çarpıcı bir açıklama geldi. Musk, Twitter’da eskiden doğrulanan tüm hesapların profillerinden mavi tikin kaldırılacağını söyledi. Değişiklik, birkaç ay içinde olacak.

    Eski onaylanmış hesaplardan kaldırılacak

    Musk, Twitter’ın mavi onay rozetini verme biçimlerini yozlaşmış ve saçma bulduğunu, birkaç ay içinde de tüm eski mavi tiklerin kaldırılacağını söyledi. Şu anda doğrulanmış mavi renkli onay rozeti taşıyan kişisel hesaplar için “Bu, eski bir onaylanmış hesap. Dikkate değer olabilir veya olmayabilir.” bilgisi çıkıyor.

    Twitter Blue ile mavi tik alma yeniden aktif

    Musk, Twitter’ı satın almadan önce kişi ve kuruluşların aktif, gerçek ve dikkate değer hesaplar olduğunu doğrulamak için onay işaretlerini kullanıyordu. Musk’ın yönetiminde mavi tik almak kolaylaştı. Pazartesi günü yeniden aktif edilen yeni abonelik sistemi Twitter Blue ile hesap doğrulama işlemi için belli şartları taşımak gerekmiyor. Aylık 8 dolar karşılığında Twitter Blue’ya abone olmak yeterli oluyor. Telefon numaralarını doğrulayan ve 7 gün öncesinden kullanıcı adını, görünen adını veya profil resmini değiştirmemiş tüm kullanıcıların profillerine onay rozeti ekleniyor.

    Renkli onay rozetleri

    Twitter’da şu anda kişisel hesaplar için mavi, işletmeler için altın renkli onay rozeti kullanılıyor. Yakında da devlet hesapları için gri onay rozeti kullanılmaya başlanacak.

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    PERİSKOP 1 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

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    Ekrem71.5 1 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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