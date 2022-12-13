Twitter'da eski doğrulanmış hesapların mavi tiki kaldırılıyor

- Eski onaylanmış hesaplardan kaldırılacak
- Twitter Blue ile mavi tik alma yeniden aktif
- Renkli onay rozetleri
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Eski onaylanmış hesaplardan kaldırılacak
Musk, Twitter’ın mavi onay rozetini verme biçimlerini yozlaşmış ve saçma bulduğunu, birkaç ay içinde de tüm eski mavi tiklerin kaldırılacağını söyledi. Şu anda doğrulanmış mavi renkli onay rozeti taşıyan kişisel hesaplar için “Bu, eski bir onaylanmış hesap. Dikkate değer olabilir veya olmayabilir.” bilgisi çıkıyor.
Twitter Blue ile mavi tik alma yeniden aktif
Musk, Twitter’ı satın almadan önce kişi ve kuruluşların aktif, gerçek ve dikkate değer hesaplar olduğunu doğrulamak için onay işaretlerini kullanıyordu. Musk’ın yönetiminde mavi tik almak kolaylaştı. Pazartesi günü yeniden aktif edilen yeni abonelik sistemi Twitter Blue ile hesap doğrulama işlemi için belli şartları taşımak gerekmiyor. Aylık 8 dolar karşılığında Twitter Blue’ya abone olmak yeterli oluyor. Telefon numaralarını doğrulayan ve 7 gün öncesinden kullanıcı adını, görünen adını veya profil resmini değiştirmemiş tüm kullanıcıların profillerine onay rozeti ekleniyor.
Renkli onay rozetleri
Twitter’da şu anda kişisel hesaplar için mavi, işletmeler için altın renkli onay rozeti kullanılıyor. Yakında da devlet hesapları için gri onay rozeti kullanılmaya başlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...