Elon Musk, güvenliği artırıyor: Mavi tik, herkese verilmeyecek

Telefon numarası doğrulama gerekecek
Twitter Blue aboneliği, aylık 8 dolar ücretlendirmeyle (iOS App Store’dan alımda 11 dolar) yeniden aktif ediliyor. Bu kez, parayla mavi tik alan tüm hesaplara anında doğrulanmış hesap rozeti eklenmeyecek. Yalnızca telefon numaralarını kaydettiren kullanıcılar onay rozetini alabilecek. Twitter, kullanıcı adı, görünen ad veya profil fotoğrafının değiştirilmesi durumunda mavi tiki kaldıracak, inceleme sonrası duruma göre tekrar ekleyecek.
Twitter Blue, mavi tik dışında tweet düzenleme, 1080p video yükleme, okuyucu modu, aramada daha az reklam gibi bir dizi özelliğe erişim sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım