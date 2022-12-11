Elon Musk, güvenliği artırıyor: Mavi tik, herkese verilmeyecek

Tam Boyutta Gör Elon Musk yönetimindeki Twitter’da, mavi tik alma Twitter Blue aboneliğiyle kolaylaşmıştı. Parasını veren herkesin kolayca profiline mavi tik onay rozeti ekletmesi, sosyal medya platformunda kargaşaya yol açtı; sahte hesapların sayısı hızla arttı. Bunun üzerine Twitter Blue aboneliği kapatıldı. Şimdi ek güvenlik özellikleriyle yeniden aktif ediliyor.

Elon Musk Twitter’ın gizli sansürünü gidermek için çalışıyor 16 sa. önce eklendi

Telefon numarası doğrulama gerekecek

Twitter Blue aboneliği, aylık 8 dolar ücretlendirmeyle (iOS App Store’dan alımda 11 dolar) yeniden aktif ediliyor. Bu kez, parayla mavi tik alan tüm hesaplara anında doğrulanmış hesap rozeti eklenmeyecek. Yalnızca telefon numaralarını kaydettiren kullanıcılar onay rozetini alabilecek. Twitter, kullanıcı adı, görünen ad veya profil fotoğrafının değiştirilmesi durumunda mavi tiki kaldıracak, inceleme sonrası duruma göre tekrar ekleyecek.

Twitter Blue, mavi tik dışında tweet düzenleme, 1080p video yükleme, okuyucu modu, aramada daha az reklam gibi bir dizi özelliğe erişim sunuyor.

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Twitter Blue ile mavi tik alma zorlaşıyor