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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, güvenliği artırıyor: Mavi tik, herkese verilmeyecek

    Twitter'da parayla mavi tik alma dönemi yeni güvenlik önlemleriyle yeniden başlıyor. Twitter Blue aboneliği, telefon numarası doğrulama gerektirecek.            
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    twitter blue mavi tik alma telefon doğrulama Tam Boyutta Gör
    Elon Musk yönetimindeki Twitter’da, mavi tik alma Twitter Blue aboneliğiyle kolaylaşmıştı. Parasını veren herkesin kolayca profiline mavi tik onay rozeti ekletmesi, sosyal medya platformunda kargaşaya yol açtı; sahte hesapların sayısı hızla arttı. Bunun üzerine Twitter Blue aboneliği kapatıldı. Şimdi ek güvenlik özellikleriyle yeniden aktif ediliyor.

    Telefon numarası doğrulama gerekecek

    Twitter Blue aboneliği, aylık 8 dolar ücretlendirmeyle (iOS App Store’dan alımda 11 dolar) yeniden aktif ediliyor. Bu kez, parayla mavi tik alan tüm hesaplara anında doğrulanmış hesap rozeti eklenmeyecek. Yalnızca telefon numaralarını kaydettiren kullanıcılar onay rozetini alabilecek. Twitter, kullanıcı adı, görünen ad veya profil fotoğrafının değiştirilmesi durumunda mavi tiki kaldıracak, inceleme sonrası duruma göre tekrar ekleyecek.

    Twitter Blue, mavi tik dışında tweet düzenleme, 1080p video yükleme, okuyucu modu, aramada daha az reklam gibi bir dizi özelliğe erişim sunuyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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