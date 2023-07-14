Twitter’da para kazanma dönemi resmen başladı: Twitter’dan nasıl para kazanılır?

Tam Boyutta Gör Twitter, reklam gelirlerini belirli içerik oluşturucularla paylaşmak için yeni bir program başlattığını duyurdu. İçerik Oluşturucu Reklam Gelir Paylaşımı adı verilen program, içerik oluşturucuların tweet yanıtlarında görüntülenen reklamlardan elde edilen gelirden pay almalarına olanak tanıyacak. Twitter halihazırda reklam gelirlerini içerik oluşturucular ile paylaşmaya başlamış durumda.

Twitter’dan nasıl para kazanılır?

Programa katılabilmek için içerik oluşturucuların en az 10.000 takipçiye sahip olmaları ve hesap ayarlarında "Tweetlerden Para Kazan" ayarını etkinleştirmeleri gerekiyor. Twitter Blue'ya abone olan ve son 3 ay boyunca her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi kazanan kullanıcılar bu programa katılmaya hak kazanıyor. Programa katılım sağlandığında, içerik oluşturucular tweet'lerine gelen yanıtlardan elde edilen reklam gelirinden otomatik olarak pay almaya başlayacaklar. Bu pay, Twitter Blue aboneliğinin gerçekleştirildiği Stripe üzerinden yapılacak.

Program şu anda beta sürecinde ve yalnızca sınırlı sayıda içerik oluşturucu tarafından kullanılabiliyor. İçerik oluşturucuların kazanacağı gelir miktarı, tweetlerinin aldığı gösterim ve etkileşim sayısı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanacak. Bu arada yeni program, bu ayın sonunda daha geniş bir şekilde kullanıma sunulacak. Dolayısıyla şimdilik bir başvuru süreci yok.

Ödemeler dolgun

Bazı büyük içerik üreticilerinin Twitter'da paylaştıklarına bakılırsa, bu ödemeler oldukça yüksek. Yaklaşık 750.000 takipçisi olan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolar ödediğini paylaştı. 1,7 milyon takipçisi olan siyasi yorumcu Benny Johnson ise 9.546 dolar kazandığını söylüyor.

Ancak ıskalanmaması gereken bir durum var. Programdan elde edilen kazançta gösterim sayısı etkili olsa da önemli olan, diğer doğrulanmış kullanıcılara kaç reklam gösterildiği. Yani ne kadar çok Blue abonesine ulaşırsanız o kadar yüksek bir ödeme almanız mümkün. Bununla birlikte reklamlardan alınan gelir sadece içerik oluşturucunun paylaştığı tweetin yanıtlarından elde ediliyor, çünkü akışta sunulan reklamlar için hangi içerik oluşturuculara ödeme yapılacağını belirlemek mümkün değil.

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Elbette bu, içerik oluşturucuların kullanıcıları tweet'lerine yanıt vermeye teşvik etmek isteyeceği anlamına geliyor. En iyi senaryoda bu durum platformdaki sohbet kültürünü artırabilir ancak Facebook gibi platformlardan bildiğimiz gibi, uç noktalara dokunan gönderiler her zaman daha fazla etkileşim alma eğiliminde oluyor.

Twitter’da ne tür içeriklerden para kazanılacak?

Tam Boyutta Gör Bu program aracılığıyla Twitter’da her türlü içerikten para kazanmak mümkün değil. Twitter'ın içerikten para kazanma standartlarına göre, cinsel içerikten para kazanılamıyor. Twitter yetişkinlere yönelik içeriğe izin verilen tek ana akım sosyal platformlardan biri olduğu düşünüldüğünde ilginç bir karar gibi görünüyor.

Yasadışı ürün ve hizmetler (alkol, sigara, kumar, silah vb.), suç teşkil eden davranışlar, şiddet içeren veya sansürsüz içerik, hassas olaylar, yanlış, yanıltıcı veya asılsız iddialar, telif hakkı sahibi olunmayan içerik, yetişkinlere yönelik veya müstehcen içerik konularından para kazanmak mümkün olmayacak.

Twitter'ın İçerik Oluşturucu Reklamları Gelir Paylaşımı programı platformda daha zengin içeriklerin bulunmasını sağlayabilir. Program aynı zamanda Twitter'ın benzer para kazanma programlarına sahip YouTube ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarıyla rekabet etmesinin de bir yolu olacak.

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