Twitter’da para kazanma dönemi resmen başladı: Twitter’dan nasıl para kazanılır?

- Twitter’dan nasıl para kazanılır?
- Ödemeler dolgun
- Twitter’da ne tür içeriklerden para kazanılacak?
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Twitter’dan nasıl para kazanılır?
Programa katılabilmek için içerik oluşturucuların en az 10.000 takipçiye sahip olmaları ve hesap ayarlarında "Tweetlerden Para Kazan" ayarını etkinleştirmeleri gerekiyor. Twitter Blue'ya abone olan ve son 3 ay boyunca her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi kazanan kullanıcılar bu programa katılmaya hak kazanıyor. Programa katılım sağlandığında, içerik oluşturucular tweet'lerine gelen yanıtlardan elde edilen reklam gelirinden otomatik olarak pay almaya başlayacaklar. Bu pay, Twitter Blue aboneliğinin gerçekleştirildiği Stripe üzerinden yapılacak.
Program şu anda beta sürecinde ve yalnızca sınırlı sayıda içerik oluşturucu tarafından kullanılabiliyor. İçerik oluşturucuların kazanacağı gelir miktarı, tweetlerinin aldığı gösterim ve etkileşim sayısı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanacak. Bu arada yeni program, bu ayın sonunda daha geniş bir şekilde kullanıma sunulacak. Dolayısıyla şimdilik bir başvuru süreci yok.
Ödemeler dolgun
Bazı büyük içerik üreticilerinin Twitter'da paylaştıklarına bakılırsa, bu ödemeler oldukça yüksek. Yaklaşık 750.000 takipçisi olan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolar ödediğini paylaştı. 1,7 milyon takipçisi olan siyasi yorumcu Benny Johnson ise 9.546 dolar kazandığını söylüyor.
Ancak ıskalanmaması gereken bir durum var. Programdan elde edilen kazançta gösterim sayısı etkili olsa da önemli olan, diğer doğrulanmış kullanıcılara kaç reklam gösterildiği. Yani ne kadar çok Blue abonesine ulaşırsanız o kadar yüksek bir ödeme almanız mümkün. Bununla birlikte reklamlardan alınan gelir sadece içerik oluşturucunun paylaştığı tweetin yanıtlarından elde ediliyor, çünkü akışta sunulan reklamlar için hangi içerik oluşturuculara ödeme yapılacağını belirlemek mümkün değil.
Elbette bu, içerik oluşturucuların kullanıcıları tweet'lerine yanıt vermeye teşvik etmek isteyeceği anlamına geliyor. En iyi senaryoda bu durum platformdaki sohbet kültürünü artırabilir ancak Facebook gibi platformlardan bildiğimiz gibi, uç noktalara dokunan gönderiler her zaman daha fazla etkileşim alma eğiliminde oluyor.
Twitter’da ne tür içeriklerden para kazanılacak?
Yasadışı ürün ve hizmetler (alkol, sigara, kumar, silah vb.), suç teşkil eden davranışlar, şiddet içeren veya sansürsüz içerik, hassas olaylar, yanlış, yanıltıcı veya asılsız iddialar, telif hakkı sahibi olunmayan içerik, yetişkinlere yönelik veya müstehcen içerik konularından para kazanmak mümkün olmayacak.
Twitter'ın İçerik Oluşturucu Reklamları Gelir Paylaşımı programı platformda daha zengin içeriklerin bulunmasını sağlayabilir. Program aynı zamanda Twitter'ın benzer para kazanma programlarına sahip YouTube ve TikTok gibi diğer sosyal medya platformlarıyla rekabet etmesinin de bir yolu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)