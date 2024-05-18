Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI araştırmacıları güvenlik nedeniyle istifa ediyor

    OpenAI, yapay zeka alanında devrimler yapmaya ve yeni ürünlerini tanıtmaya devam ederken bir yandan da insan gücünden bazılarını kaybediyor. Bunların sonuncusu ise Jan Leike oldu.
    OpenAI araştırmacıları güvenlik nedeniyle istifa ediyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, GPT-4o ile büyük sükse yaratmış olsa şirkette her şey yolunda ilerlemiyor gibi görünüyor. Yapay zekanın öncü şirketi OpenAI, geçtiğimiz günlerde kurucu ortağı Ilya Sutskever’ın ayrılışıyla sarsılmıştı. Bunun ardından şimdi de önemli bir OpenAI araştırmacısı olan Jan Leike, "güvenlik kültürü ve süreçlerinin parlak ürünler karşısında arka planda kaldığını" söyleyerek şirketten ayrıldığını duyurdu.

    OpenAI kan kaybediyor

    Jan Leike’nın ayrılışı aynı zamanda ilginç bir döneme denk geliyor. Kısa bir süre önce OpenAI'ın yapay zekanın uzun vadeli risklerini ele almaya adanmış ekibini ("Superalignment ekibi" olarak adlandırılıyor) tamamen dağıttığı gündeme gelmişti. Jan Leike ise OpenAI, insan gibi düşünebilen bir yapay zeka geliştirirken Superalignment ekibini yönetiyordu. Leike, güvenlik protokollerinin uygulanmasındaki temel teknik zorlukları çözmek için çalışıyordu.

    Leike, istifa kararının ardından X’te paylaştığı gönderilerde "AGI'nin sonuçları konusunda inanılmaz derecede ciddileşmekte çok geciktik. Elimizden geldiğince hazırlıklı olmaya öncelik vermeliyiz. Ancak o zaman AGI'nin tüm insanlığa fayda sağlamasını temin edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

    Leike'nin paylaşımları OpenAI içinde giderek artan bir gerilime işaret ediyor. Araştırmacılar, ChatGPT, DALL-E ve Sora gibi tüketici yapay zeka ürünlerini geliştirirken, Leike gibi çalışanlar da süper zeki yapay zeka modelleri yaratmanın potansiyel tehlikeleri hakkında endişelerini dile getiriyor. Bununla birlikte Superalignment ekibinin, çok önemli işleri gerçekleştirmek için bilgi işlem ve diğer kaynakları alamadığı da belirtiliyor.

    OpenAI CEO’su Sam Altman ise Jan Leike’nın ayrılığı için üzgün olduğu ve yapacak çok işlerinin olduğunu söyledi. Altman, ilerleyen günlerde güvenlik odaklı daha uzun bir yazı yazacağını da belirtti. Öte yandan OpenAI, başlangıçta modellerini halka açık bir şekilde sunmayı hedefliyordu. Ancak araştırmalar ilerleyip modellerin yetenekleri geliştikçe şirket, bu modelleri halka açık bir şekilde yayınlamamaya başladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    maliye eve neden gelir 345 ayt fen deneme cevap anahtarı nasıl konuşkan olunur lpg ruhsata işletme süresi geçerse ne olur kredi kartım mobilde gözükmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 6Q8N3ES02
    HP 250 G9 6Q8N3ES02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız