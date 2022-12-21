Elon Musk Twitter’ı bırakacak mı?

Tam Boyutta Gör Twitter’ı satın alması sansasyona yol açan Elon Musk geçtiğimiz günlerde ilginç bir anket yapmıştı. Twitter CEO’luğunu bırakma ile ilgili bu anketten çıkan sonuca uyacağını da dile getirmişti.

Elon Musk anketi ne oldu?

Tamamlanan anket sonuçlarına göre 17.5 milyon kişi oy kullandı ve yüzde 57.5 oranında koltuğu bırakması şıkkı işaretlendi. Yüzde 42.5 oran ise koltuğunda kalması gerektiğini belirtti. Hatta Snoop Dogg’un CEO koltuğuna oturması gerektiğini söyleyenler bile oldu.

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Sıra geldi anket sonucunun işletilmesine. Elon Musk şirketinden ayrılacak mı merak konusu ancak kaynaklar ünlü ismin zaten bir arayış içerisinde olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz ay yönetim kurulunu dağıtarak tek yönetici haline gelen Musk, istediği yapısal reformları hayata geçirdikten sonra işlerini takip edecek bir CEO bulmak amacında olduğunu dile getirmişti.

ABD’de pek çok önemli isim Elon Musk’ın Tesla ve SpaceX firmalarına ağırlık vermesini, Twitter macerasının enerjisini boşa tükettiğini dile getiriyor. Bu bakımdan zaten Elon Musk’ın uzun süre Twitter ile uğraşması zor görünüyor. Bu bakımdan yakın dönemde sürpriz bir duyuru gelebilir.

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