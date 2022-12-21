Elon Musk Twitter’ı bırakacak mı?

Elon Musk anketi ne oldu?
Tamamlanan anket sonuçlarına göre 17.5 milyon kişi oy kullandı ve yüzde 57.5 oranında koltuğu bırakması şıkkı işaretlendi. Yüzde 42.5 oran ise koltuğunda kalması gerektiğini belirtti. Hatta Snoop Dogg’un CEO koltuğuna oturması gerektiğini söyleyenler bile oldu.
Sıra geldi anket sonucunun işletilmesine. Elon Musk şirketinden ayrılacak mı merak konusu ancak kaynaklar ünlü ismin zaten bir arayış içerisinde olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz ay yönetim kurulunu dağıtarak tek yönetici haline gelen Musk, istediği yapısal reformları hayata geçirdikten sonra işlerini takip edecek bir CEO bulmak amacında olduğunu dile getirmişti.
ABD’de pek çok önemli isim Elon Musk’ın Tesla ve SpaceX firmalarına ağırlık vermesini, Twitter macerasının enerjisini boşa tükettiğini dile getiriyor. Bu bakımdan zaten Elon Musk’ın uzun süre Twitter ile uğraşması zor görünüyor. Bu bakımdan yakın dönemde sürpriz bir duyuru gelebilir.
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...