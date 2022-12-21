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    Anlık Bildirim

    Elon Musk Twitter’ı bırakacak mı?

    Twitter’ı bırakma konusunda oylama yapan ve tercihi kullanıcılarına soran Elon Musk beklediği cevabı aldı. Şimdi asıl soru Twitter patronluğunu bırakacak mı?    
    Oy Ver
    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Twitter’ı satın alması sansasyona yol açan Elon Musk geçtiğimiz günlerde ilginç bir anket yapmıştı. Twitter CEO’luğunu bırakma ile ilgili bu anketten çıkan sonuca uyacağını da dile getirmişti.

    Elon Musk anketi ne oldu?

    Tamamlanan anket sonuçlarına göre 17.5 milyon kişi oy kullandı ve yüzde 57.5 oranında koltuğu bırakması şıkkı işaretlendi. Yüzde 42.5 oran ise koltuğunda kalması gerektiğini belirtti. Hatta Snoop Dogg’un CEO koltuğuna oturması gerektiğini söyleyenler bile oldu.

    Sıra geldi anket sonucunun işletilmesine. Elon Musk şirketinden ayrılacak mı merak konusu ancak kaynaklar ünlü ismin zaten bir arayış içerisinde olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz ay yönetim kurulunu dağıtarak tek yönetici haline gelen Musk, istediği yapısal reformları hayata geçirdikten sonra işlerini takip edecek bir CEO bulmak amacında olduğunu dile getirmişti.

    ABD’de pek çok önemli isim Elon Musk’ın Tesla ve SpaceX firmalarına ağırlık vermesini, Twitter macerasının enerjisini boşa tükettiğini dile getiriyor. Bu bakımdan zaten Elon Musk’ın uzun süre Twitter ile uğraşması zor görünüyor. Bu bakımdan yakın dönemde sürpriz bir duyuru gelebilir.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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