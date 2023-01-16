Twitter, üçüncü taraf istemci uygulamaları engelliyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Twitter üçüncü taraf uygulamaların sunuculara erişimde sıkıntılar yaşadığına dair haberler gelmeye başlamıştı. Görünen o ki sıkıntılar doğrudan Twitter’ın kendisinden kaynaklanıyor.

Twitter istemcilerine engel

Geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren Tweetbot ve Twitterrific başta olmak üzere Talon gibi pek çok üçüncü taraf Twitter istemcisi erişim sıkıntıları yaşamaya başladı. The Information tarafından elde edilen bilgilere göre erişim bilerek kesilmiş.

Elon Musk tasarruf tedbirlerinde Nirvana’ya ulaştı 3 gün önce eklendi

Twitter geliştirici ekibin yazışmalarına göre üçüncü taraf istemcilerin erişim izinlerini gözden geçirme çalışmaları yürütüldüğü için izinlerin askıya alındığı belirtiliyor. Bu çalışmaların ne zaman sona ereceğine dair bir bilgi yok.

Elon Musk’ın son dönemde şirketin kârlılığını arttırmak için abartıya kaçan tedbirler alması tedirginliği arttırıyor. Üçüncü taraf istemcilerin erişimini bir aboneliğe bağlama ihtimali sektörü derinden sarsabilir.

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