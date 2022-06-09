Twitter, Elon Musk’ın talebini kabul etti

Tam Boyutta Gör

Elon Musk ve Twitter arasında bir süredir devam eden bot hesap oranı kavgasında yeni bir gelişme yaşandı. Şirket içi istatistiklere erişerek kendisi bir hesap yapmak isteyen Elon Musk’a Twitter’dan cevap geldi.

Elon Musk bot hesapları sayacak

Twitter günlük 500 milyon gönderinin hangi cihazlardan, ne zaman ve hangi hesaplardan atıldığı ile ilgili geniş kapsamlı bir büyük veri paketini toplamda 24 firmaya belirli bir ücret karşılığı sunuyor. Bu veriler reklam veya istatistik odaklı olarak kullanılıyor.

Elon Musk masayı devirecek mi? 2 gün önce eklendi

Elon Musk ise bot hesapların sosyal ağda ne kadar ağırlıkta olduğunu anlamakta ısrarcı. Twitter satın alım görüşmelerini de bu yüzden askıya aldı ve bitirmekle tehdit etti. Twitter resti görmüş olacak ki büyük veri paketini Elon Musk’a da açacak.

Bu hamlenin anlamı Elon Musk’a fiyat kırma açısından koz vermek demek. Twitter bunu göze almış durumda. Muhtemelen başarısız bir anlaşma ile yatırımcılara büyük kayıp yaşatmak da istenmiyor. Yani Elon Musk ne yapıp edip istediğini kabul ettirmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.