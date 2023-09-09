Twitter gizli reklamlara başlıyor, Elon Musk’ın başı ağrıyabilir

Yeni adıyla X eski adıyla Twitter platformu, özellikle Elon Musk’ın gelişi ile birlikte mali olarak zor zamanlar yaşıyor. Elon Musk’ın politikalarını beğenmeyen pek çok reklam veren platformdan çekilince gelirlerde de önemli düşüşler yaşanmıştı.

Twitter’da gizli reklamlar

Twitter Blue ücretli abonelik seçenekleri ile gelir modelini çeşitlendirmeye çalışan Elon Musk şaşırtıcı bir şekilde gizli reklamlara da başladı. Bir hata sonucu mu oldu yoksa politika değişikliği mi bilinmez ancak Elon Musk’ın başı ağrıyabilir.

Twitter beğenileri gizleme nasıl yapılır? 1 hf. önce eklendi

Yaklaşık bir haftadır, kullanıcılar takip etmedikleri hesaplardan gelen gönderiler tespit ediyor. Bu gönderilerde sponsorlu olduğuna dair herhangi bir işaret yer almıyor. Gönderinin sağ üst tarafında 3 nokta menüsüne tıklandığında reklam olduğuna dair ibare görülebiliyor.

Otoriteler gizli reklam uygulamasının düzenleyici kuruluş yönetmeliklerine aykırı olduğunu dile getiriyor zira doğrudan kullanıcı yanıltılış oluyor. Bu da bir soruşturmaya yol açabilir. Bazı topluluklar bu tarz reklamlarla karşılaşan kullanıcıların kendilerine ekran görüntüsü atmasını istiyor.

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