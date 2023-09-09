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    Anlık Bildirim

    Twitter gizli reklamlara başlıyor, Elon Musk’ın başı ağrıyabilir

    X ya da Twitter platformu kullanıcıları zaman zaman takip etmedikleri hesaplardan gönderiler görmeye başladı. Üstelik bu gönderilerde sponsor ibaresi de yer almıyor.
    Twitter
    Yeni adıyla X eski adıyla Twitter platformu, özellikle Elon Musk’ın gelişi ile birlikte mali olarak zor zamanlar yaşıyor. Elon Musk’ın politikalarını beğenmeyen pek çok reklam veren platformdan çekilince gelirlerde de önemli düşüşler yaşanmıştı.

    Twitter’da gizli reklamlar

    Twitter Blue ücretli abonelik seçenekleri ile gelir modelini çeşitlendirmeye çalışan Elon Musk şaşırtıcı bir şekilde gizli reklamlara da başladı. Bir hata sonucu mu oldu yoksa politika değişikliği mi bilinmez ancak Elon Musk’ın başı ağrıyabilir.

    Yaklaşık bir haftadır, kullanıcılar takip etmedikleri hesaplardan gelen gönderiler tespit ediyor. Bu gönderilerde sponsorlu olduğuna dair herhangi bir işaret yer almıyor. Gönderinin sağ üst tarafında 3 nokta menüsüne tıklandığında reklam olduğuna dair ibare görülebiliyor.

    Otoriteler gizli reklam uygulamasının düzenleyici kuruluş yönetmeliklerine aykırı olduğunu dile getiriyor zira doğrudan kullanıcı yanıltılış oluyor. Bu da bir soruşturmaya yol açabilir. Bazı topluluklar bu tarz reklamlarla karşılaşan kullanıcıların kendilerine ekran görüntüsü atmasını istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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