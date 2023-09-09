Twitter gizli reklamlara başlıyor, Elon Musk’ın başı ağrıyabilir

Twitter’da gizli reklamlar
Twitter Blue ücretli abonelik seçenekleri ile gelir modelini çeşitlendirmeye çalışan Elon Musk şaşırtıcı bir şekilde gizli reklamlara da başladı. Bir hata sonucu mu oldu yoksa politika değişikliği mi bilinmez ancak Elon Musk’ın başı ağrıyabilir.
Yaklaşık bir haftadır, kullanıcılar takip etmedikleri hesaplardan gelen gönderiler tespit ediyor. Bu gönderilerde sponsorlu olduğuna dair herhangi bir işaret yer almıyor. Gönderinin sağ üst tarafında 3 nokta menüsüne tıklandığında reklam olduğuna dair ibare görülebiliyor.
Otoriteler gizli reklam uygulamasının düzenleyici kuruluş yönetmeliklerine aykırı olduğunu dile getiriyor zira doğrudan kullanıcı yanıltılış oluyor. Bu da bir soruşturmaya yol açabilir. Bazı topluluklar bu tarz reklamlarla karşılaşan kullanıcıların kendilerine ekran görüntüsü atmasını istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.