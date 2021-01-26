Twitter doğru haberleri topluluk ile tespit edecek

Sosyal medya platformları son yıllarda hızla yayılan manipülatif haberlere bir türlü çare bulamıyor. Yapay zeka algoritmaları, gerektiğinde gerçek editörler ve topluluktan gelen geri bildirimler ne yazık ki istenen doğruluğu sağlamış değil. Twitter şimdi yeni bir çözüm deniyor.

Twitter Birdwatch nedir?

Twitter Birdwatch firmanın sonbahar döneminde kapalı beta sürecine başladığı bir çözüm. Bu çözümde kullanıcılar bir haberin doğru olup olmadığı konusunda gönderi menüsünün en altına eklenen Birdwatch’a Gönder seçeneğine tıklayarak yorumlarını ve delillerini ekliyor.

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Twitter bugüne kadar üçüncü taraf doğrulama platformlarını tercih etmedi ve kendi editörleri ile düzenlemeler yaptı. Şimdi ise topluluğun desteği ile birlikte manipülatif haberle mücadele konusunda hızlı adımlar atabilecek.

Birdwatch için özel bir web sayfası hazırlandı ve yapılan kullanıcı yorumları burada yer alıyor. Ziyaretçiler haberler hakkındaki yorumları buradan görebiliyor. Dilerse yorumları da puanlayarak manipülasyonun önüne geçiyor.

Önümüzdeki dönemde Birdwatch yorumları doğrudan gönderiye entegre edilecek. Twitter şimdilik ABD’de bir katılım programı başlattı. Eğer beklentileri karşılarsa yıl içerisinde global çapta kullanıma açılacak. Yine de pek çok uzman Birdwatch çözümünün manipülasyona açık olduğunu düşünüyor.

https://www.engadget.com/twitter-birdwatch-misinformation-182940288.html

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