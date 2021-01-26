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    Twitter doğru haberleri topluluk ile tespit edecek

    Birdwatch adı verilen yeni yöntemde kullanıcılar bir gönderinin doğruluğunu veya yanlışlığını özel bir sayfaya yorum yaparak ve delillerini de koyarak bildirebilecek.
    2 sa.
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    sosyal medya
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter doğru haberleri topluluk ile tespit edecek

    Sosyal medya platformları son yıllarda hızla yayılan manipülatif haberlere bir türlü çare bulamıyor. Yapay zeka algoritmaları, gerektiğinde gerçek editörler ve topluluktan gelen geri bildirimler ne yazık ki istenen doğruluğu sağlamış değil. Twitter şimdi yeni bir çözüm deniyor.

    Twitter Birdwatch nedir?

    Twitter Birdwatch firmanın sonbahar döneminde kapalı beta sürecine başladığı bir çözüm. Bu çözümde kullanıcılar bir haberin doğru olup olmadığı konusunda gönderi menüsünün en altına eklenen Birdwatch’a Gönder seçeneğine tıklayarak yorumlarını ve delillerini ekliyor.

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    Twitter bugüne kadar üçüncü taraf doğrulama platformlarını tercih etmedi ve kendi editörleri ile düzenlemeler yaptı. Şimdi ise topluluğun desteği ile birlikte manipülatif haberle mücadele konusunda hızlı adımlar atabilecek.

    Birdwatch için özel bir web sayfası hazırlandı ve yapılan kullanıcı yorumları burada yer alıyor. Ziyaretçiler haberler hakkındaki yorumları buradan görebiliyor. Dilerse yorumları da puanlayarak manipülasyonun önüne geçiyor.

    Önümüzdeki dönemde Birdwatch yorumları doğrudan gönderiye entegre edilecek. Twitter şimdilik ABD’de bir katılım programı başlattı. Eğer beklentileri karşılarsa yıl içerisinde global çapta kullanıma açılacak. Yine de pek çok uzman Birdwatch çözümünün manipülasyona açık olduğunu düşünüyor.



    https://www.engadget.com/twitter-birdwatch-misinformation-182940288.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hmm.
    Görünmesini istedikleri haberleri 'doğru' kabul edecekler yâni.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Twitter yayinci olmak istiyor gibi
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    DH Specialist (Emre ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dev şirketler gücü eline alana kadar kendisini sevimli gösterdi. Şimdi hiç çekinmeden kontrol bizde diyorlar.
    Yanıtla +1
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hmm.
    Görünmesini istedikleri haberleri 'doğru' kabul edecekler yâni.
    Yanıtla +4
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    V vasocard 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    "manipülatif" içeriğin doğruluğunu, içeriği "manipülate" edene sormak twitter'dan başka kimsenin aklına gelmezdi
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