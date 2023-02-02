Twitter’da sahte hesaplara son: Doğrulama için kimlik bilgileri istenecek

Twitter, kimlik bilgilerini isteyecek
Twitter, henüz bunu resmi olarak doğrulamasa da bazı kullanıcıların doğrulanmış hesabının detaylarında “bu hesap kimlik doğrulamalı” yazıyor. Görünüşe göre sosyal medya devi kimlik doğrulama adı verilen yeni bir özelliği kullanıma sunmak istiyor. Bu özellik sayesinde bir Twitter hesabının taklitçi olup olmadığını değil aynı zamanda gerçek olup olmadığı da belirlenmiş olacak.
Twitter'da artan kimliğe bürünme sorunuyla birlikte kimlik doğrulama sistemi, birçok kişinin platformda yanlış bilgilendirilmemesine yardımcı olacaktır. Henüz bu özelliğin ne zaman kullanıma gireceği belirsiz fakat halihazırda bazı hesaplarda bu özelliğin kullanıldığı görülüyor. Bu kullanıcılar kimliklerini doğrulamak için bir selfie ile birlikte yasal kimliklerini Twitter’a yüklemeleri gerekiyor. Bu özelliğin sadece Twitter Blue hizmetinde mi yoksa tüm hesaplarda mı olacağı şimdilik belirsiz.
Bu hamle birçok fayda sağlarken, kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği ile ilgili endişeleri de yeniden gündeme getiriyor. Ayrıca bu, Twitter’ın popüler yönlerinden biri olan anonimlikten de uzaklaşmasına neden oluyor. Aktarılanlara göre Twitter, verilerin korunmasını ve tüm doğrulama sürecini yürütmesi için üçüncü taraf bir şirket ile çalışacak. Ancak şimdilik bunlar birer söylenti ve Twitter’ın bu özelliği genel kullanıma almama ihtimali de bulunuyor. Bu konuda yeni bilgiler çıktığında sizleri bilgilendireceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?