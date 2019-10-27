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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya destek vermeyecek

    Facebook'un her geçen gün kan kaybeden kripto para birimi Libra projesine bir darbe de Twitter'dan geldi. Şirket CEO'su Jack Dorsey, Libra'ya destek vermeyeceklerini açıkladı.
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    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya destek vermeyecek
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    Facebook'un kripto para birimi Libra projesi, her geçen gün destekçilerini kaybetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Mastercard, Visa, Paypal ve eBay başta olmak üzere birçok dünya devi şirket bu projeye destek vermeyeceklerini açıklamışlardı. Artık Twitter da bu şirketlerden biri.

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    Libra projesi çıkmaza giriyor

    Twitter CEO'su Jack Dorsey, New York'ta düzenlenen bir medya etkinliğinde, şirketinin Libra projesine kesinlikle katılmayacağını söyledi. Dorsey gazetecilere verdiği demeçte, Facebook önderliğindeki bu kripto para biriminin, internette doğmuş açık standartlara dayanmadığını belirterek bu projeye uzak duracaklarını açıkladı.

    Twitter, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya destek vermeyecek
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    Kısa bir süre önce ABD'li milletvekillerinden oluşan bir grubun toplantısına da konu olan Libra, birçok kesim tarafından yasal olmayan işlerde kullanılabileceği gerekçesiyle soğuk karşılanıyor. Facebook'un ise Libra projesinin gittikçe çıkmaza girdiği şu günlerde konuyla ilgili önemli bir açıklama yapması ve kripto para biriminin geleceğine dair kamuoyunu aydınlatması gerektiği de ortak bir görüş.



    https://www.hindustantimes.com/tech/twitter-will-not-join-facebook-s-cryptocurrency-libra-jack-dorsey/story-a2l34ze25E5iDzQkYc8HOL.html Yorum Yaz
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