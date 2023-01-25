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    Twitter reklam gelirleri yüzde 70 düştü, işler yolunda gitmiyor

    Bugüne kadar yaklaşık 1000 marka Twitter ile reklam anlaşmalarını iptal etti. Gelirin büyük kısmı reklamlardan gelen Twitter için işler giderek daha da zorlaşıyor. 
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından bu yana pek çok önemli marka reklam vermeyi kesti. Çalışanlarını iflas etmekle uyaran ünlü isim için işler yolunda gitmiyor. Şimdi en önemli soru abonelik ücretleri kârlılığı sürdürebilecek mi?

    Twitter için işler zorlaşıyor

    Elon Musk’ın fikir hürriyeti adı altında ayrımcılık ve dezenformasyon içeren söylemleri serbest bırakması, herkese mavi rozet dağıtması, ardından da Andrew Tate gibi pek çok yasaklı hesabı geri getirmesi tepki çekti. Sektörün bu konuya tepkisi ise reklamları kesmek oldu.

    Kasım ayında Twitter’ın reklam satışları yüzde 55 azalırken Aralık ayında bu oran yüzde 71 seviyesine çıktı. General Motors, Pfizer, Ford da dahil olmak üzere yaklaşık 1000 markanın reklamı kestiği belirtiliyor. Diğer taraftan rakip otomotiv firmaları da Elon Musk’ın verilerini aleyhte kullanacağı korkusuyla platformdan çekildi.

    Bu denli gelir kesintisine Elon Musk’ın karşı hamlesi ise ücretli Blue abonelikleri oldu. Yakın zamanda işletmeler için Blue aboneliği ve reklamsız abonelik de devreye girecek. 400 milyona varan aktif kullanıcı sayısı içerisinde aboneliklere ilgi olacağı düşünülüyor. Diğer bir hamle ise siyasi reklamların serbest bırakılması oldu. Yaklaşan seçim dönemi nedeniyle siyasi reklamların ilgi göreceği tahmin ediliyor.

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    MaDMaxiBo 6 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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