Elon Musk’tan şaşırtan Twitter kararı: Özellikler ücret ödeyenlere özel olacak

Bazı özellikler para ödeyenlere özel olacak
Twitter CEO’su Musk, bir süre önce attığı bir tweet’te 15 Nisan'dan itibaren “Sizin İçin” önerileri sadece “doğrulamış” hesaba sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağını söyledi. Dolayısıyla "Sana Özel" akışındaki tüm tweetler onaylı hesaplardan oluşacak. Musk bu hamlenin "gelişmiş yapay zeka bot sürülerinin platformu ele geçirmesine karşı tek gerçekçi yol" olduğunu iddia ediyor. Musk, doğrulanmış kullanıcıların da "aynı nedenle" anketlerde oy kullanabilen tek hesaplar haline geleceğini söylüyor. Doğrulanmış hesap için Türkiye'de aylık 150 TL ödemek gerekiyor.
Öte yandan Musk’ın bu söylemlerine biraz mesafeli olmak da gerekiyor. Zira milyarder isim daha önce söylediği bazı sözlerini henüz uygulamaya geçirmiş değil. Örneğin, şirketin algoritmasını 5 Mart'a kadar açık kaynaklı hale getirme sözü vermişti ancak şimdilik bu yönde bir adım yok. Hatta Şubat ayında şirketin reklam gelirlerini Blue aboneleriyle paylaşmaya başlayacağına dair de bir söz vermişti. Kaldı ki bu sözün de üstünde neredeyse iki ay geçti.
Daha önceki haberlerimizde Twitter’ın yeni değerinin radikal bir düşüş ile 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktarmıştık. Hatırlanacağı üzere Musk, Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar ödeme yapmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Twitter’ın kaynak kodunun en azından bir kısmı GitHub üzerinden sızdırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)