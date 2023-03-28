Elon Musk’tan şaşırtan Twitter kararı: Özellikler ücret ödeyenlere özel olacak

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter’ı aldığından bu yana platform üzerinde tonlarca değişiklik yaptı. Sürekli olarak yeni özellikleri getiren ve geri çeken Twitter, bir şekilde gelirlerini artırmaya çalışıyor. Twitter Blue aboneliği ise şimdilik platformun para kazanması için en önemli araç olarak görülüyor.

Bazı özellikler para ödeyenlere özel olacak

Twitter CEO’su Musk, bir süre önce attığı bir tweet’te 15 Nisan'dan itibaren “Sizin İçin” önerileri sadece “doğrulamış” hesaba sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağını söyledi. Dolayısıyla "Sana Özel" akışındaki tüm tweetler onaylı hesaplardan oluşacak. Musk bu hamlenin "gelişmiş yapay zeka bot sürülerinin platformu ele geçirmesine karşı tek gerçekçi yol" olduğunu iddia ediyor. Musk, doğrulanmış kullanıcıların da "aynı nedenle" anketlerde oy kullanabilen tek hesaplar haline geleceğini söylüyor. Doğrulanmış hesap için Türkiye'de aylık 150 TL ödemek gerekiyor.

Öte yandan Musk’ın bu söylemlerine biraz mesafeli olmak da gerekiyor. Zira milyarder isim daha önce söylediği bazı sözlerini henüz uygulamaya geçirmiş değil. Örneğin, şirketin algoritmasını 5 Mart'a kadar açık kaynaklı hale getirme sözü vermişti ancak şimdilik bu yönde bir adım yok. Hatta Şubat ayında şirketin reklam gelirlerini Blue aboneleriyle paylaşmaya başlayacağına dair de bir söz vermişti. Kaldı ki bu sözün de üstünde neredeyse iki ay geçti.

Twitter, 1 Nisan'da 'eski' mavi onay rozetlerini kaldıracak 4 gün önce eklendi

Daha önceki haberlerimizde Twitter’ın yeni değerinin radikal bir düşüş ile 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktarmıştık. Hatırlanacağı üzere Musk, Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar ödeme yapmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Twitter’ın kaynak kodunun en azından bir kısmı GitHub üzerinden sızdırılmıştı.

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Twitter giderek ücretli bir servis halini alıyor