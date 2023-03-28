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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’tan şaşırtan Twitter kararı: Özellikler ücret ödeyenlere özel olacak

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından kullanıcıların sevmeyeceği değişiklikler yapılmıştı. Görünüşe göre Twitter, bu istenmeyen değişikliklerin kapsamını daha da artıracak.
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    Twitter giderek ücretli bir servis halini alıyor Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter’ı aldığından bu yana platform üzerinde tonlarca değişiklik yaptı. Sürekli olarak yeni özellikleri getiren ve geri çeken Twitter, bir şekilde gelirlerini artırmaya çalışıyor. Twitter Blue aboneliği ise şimdilik platformun para kazanması için en önemli araç olarak görülüyor.

    Bazı özellikler para ödeyenlere özel olacak

    Twitter CEO’su Musk, bir süre önce attığı bir tweet’te 15 Nisan'dan itibaren “Sizin İçinönerileri sadece “doğrulamış” hesaba sahip kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağını söyledi. Dolayısıyla "Sana Özel" akışındaki tüm tweetler onaylı hesaplardan oluşacak. Musk bu hamlenin "gelişmiş yapay zeka bot sürülerinin platformu ele geçirmesine karşı tek gerçekçi yol" olduğunu iddia ediyor. Musk, doğrulanmış kullanıcıların da "aynı nedenle" anketlerde oy kullanabilen tek hesaplar haline geleceğini söylüyor. Doğrulanmış hesap için Türkiye'de aylık 150 TL ödemek gerekiyor. 

    Öte yandan Musk’ın bu söylemlerine biraz mesafeli olmak da gerekiyor. Zira milyarder isim daha önce söylediği bazı sözlerini henüz uygulamaya geçirmiş değil. Örneğin, şirketin algoritmasını 5 Mart'a kadar açık kaynaklı hale getirme sözü vermişti ancak şimdilik bu yönde bir adım yok. Hatta Şubat ayında şirketin reklam gelirlerini Blue aboneleriyle paylaşmaya başlayacağına dair de bir söz vermişti. Kaldı ki bu sözün de üstünde neredeyse iki ay geçti.

    Daha önceki haberlerimizde Twitter’ın yeni değerinin radikal bir düşüş ile 20 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktarmıştık. Hatırlanacağı üzere Musk, Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar ödeme yapmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Twitter’ın kaynak kodunun en azından bir kısmı GitHub üzerinden sızdırılmıştı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 16 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 20 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 22 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 22 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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