Tam Boyutta Gör İçerik görüntüleme limiti kararıyla kullanıcılardan sert eleştiriler alan Twitter, gündemde kalmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere Elon Musk, doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 ve yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini söylemişti. Hemen ardından bu sınır, 8 bin, 800 ve 400'e yükseldi. Son olarak Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin yeni bir açıklama paylaştı.

Twitter, içerik görüntüleme sınırına açıklık getirdi

Bugün yapılan duyuruda Twitter, içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu belirterek, bu kararın platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını belirtti. Bu gelişme, Twitter'ın aldığı karara açıklık getirdi diyebiliriz. Ancak bu kısıtlamanın ne zaman ortadan kalkacağı halen belirsizliğini koruyor.

Ayrıca Twitter, kısıtlamaların platformu kullanan kişilerin küçük bir yüzdesini etkilediğini ve çalışma tamamlandığında bir güncelleme sağlanacağını bildirdi. Ayrıca reklam üzerindeki etkilerinin de minimum düzeyde olduğu olduğu söyleniyor. Ancak kısıtlama uzun sürdüğü takdirde, eleştirilerin daha da artacağını söyleyebiliriz.

Elon Musk, Meta’nın Twitter rakibi Threads hakkında konuştu! 7 sa. önce eklendi

Bildiğiniz üzere Elon Musk devraldığından beri Twitter, ayakta durmak mücadele etmeye devam ediyor. Öyle ki şirketin 500'den fazla reklam kaynağı, bu yılın başlarında platformdaki harcamalarını durdurduğu bildirildi. Ayrıca tweetleri görüntülemek giriş zorunluluğu ve Twitter Blue gibi gelişmelerin de bu sorunlara zemin hazırladığını belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Twitter, içerik görüntüleme sınırına açıklık getirdi! İşte nedeni