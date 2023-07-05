Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter, içerik görüntüleme sınırına açıklık getirdi: İşte nedeni

    Twitter, kısa süre önce platforma eklenen içerik görüntüleme limiti nedeniyle kullanıcılardan sert eleştiriler almıştı. An itibarıyla bu kısıtlamanın nedeni belli oldu. İşte detaylar
    Oy Ver
    Twitter, içerik görüntüleme sınırına açıklık getirdi! İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    İçerik görüntüleme limiti kararıyla kullanıcılardan sert eleştiriler alan Twitter, gündemde kalmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere Elon Musk, doğrulanmış hesapların günde 6 bin, doğrulanmamış hesapların 600 ve yeni doğrulanmamış hesapların ise günde 300 gönderi okuyabileceğini söylemişti. Hemen ardından bu sınır, 8 bin, 800 ve 400'e yükseldi. Son olarak Twitter, tartışmalara neden olan içerik görüntüleme limitine ilişkin yeni bir açıklama paylaştı.

    Twitter, içerik görüntüleme sınırına açıklık getirdi

    Bugün yapılan duyuruda Twitter, içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu belirterek, bu kararın platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını belirtti. Bu gelişme, Twitter'ın aldığı karara açıklık getirdi diyebiliriz. Ancak bu kısıtlamanın ne zaman ortadan kalkacağı halen belirsizliğini koruyor.

    Ayrıca Twitter, kısıtlamaların platformu kullanan kişilerin küçük bir yüzdesini etkilediğini ve çalışma tamamlandığında bir güncelleme sağlanacağını bildirdi. Ayrıca reklam üzerindeki etkilerinin de minimum düzeyde olduğu olduğu söyleniyor. Ancak kısıtlama uzun sürdüğü takdirde, eleştirilerin daha da artacağını söyleyebiliriz. 

    Bildiğiniz üzere Elon Musk devraldığından beri Twitter, ayakta durmak mücadele etmeye devam ediyor. Öyle ki şirketin 500'den fazla reklam kaynağı, bu yılın başlarında platformdaki harcamalarını durdurduğu bildirildi. Ayrıca tweetleri görüntülemek giriş zorunluluğu ve Twitter Blue gibi gelişmelerin de bu sorunlara zemin hazırladığını belirtelim. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    darkaura 1 saat önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

    Profil resmi
    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    avmigran kaç dakikada etki eder banka hesabına yüklü para girişi cezası hi fi rush türkçe yama audi q7 3.0 tdi motor ömrü kendi kendine saz öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Pro
    Apple iPhone 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3
    Lenovo IdeaPad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız