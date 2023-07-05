Twitter, içerik görüntüleme sınırına açıklık getirdi: İşte nedeni

Twitter, içerik görüntüleme sınırına açıklık getirdi
Bugün yapılan duyuruda Twitter, içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu belirterek, bu kararın platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını belirtti. Bu gelişme, Twitter'ın aldığı karara açıklık getirdi diyebiliriz. Ancak bu kısıtlamanın ne zaman ortadan kalkacağı halen belirsizliğini koruyor.
Ayrıca Twitter, kısıtlamaların platformu kullanan kişilerin küçük bir yüzdesini etkilediğini ve çalışma tamamlandığında bir güncelleme sağlanacağını bildirdi. Ayrıca reklam üzerindeki etkilerinin de minimum düzeyde olduğu olduğu söyleniyor. Ancak kısıtlama uzun sürdüğü takdirde, eleştirilerin daha da artacağını söyleyebiliriz.
Bildiğiniz üzere Elon Musk devraldığından beri Twitter, ayakta durmak mücadele etmeye devam ediyor. Öyle ki şirketin 500'den fazla reklam kaynağı, bu yılın başlarında platformdaki harcamalarını durdurduğu bildirildi. Ayrıca tweetleri görüntülemek giriş zorunluluğu ve Twitter Blue gibi gelişmelerin de bu sorunlara zemin hazırladığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)