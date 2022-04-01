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    Twitter, iki farklı hesabın ortak tweet atmasını sağlayacak bir sistem geliştiriyor

    Twitter'da Alessandro Paluzzi tarafından yapılan paylaşım, Twitter'ın iki farklı hesabın ortak tweet atmasına izin verecek bir sistem üzerinde çalışmalar yaptığını gösterdi.
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    Twitter, iki farklı hesabın ortak tweet atmasına izin verecek
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    Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, her geçen gün yeni bir özelliğe imza atıyor. Bu sefer birden fazla kullanıcının beraber tweet atmasına olanak sağlayacak bir sistem geliştiren Twitter'ın bu özelliğe İşbirlikleri adını vermesi bekleniyor. Bu özellik ilk olarak, sosyal medya uygulamalarının geliştirme aşamasındaki özellikleri hakkında paylaşımlar yapan Alessandro Paluzzi tarafından keşfedildi.

    Twitter'ın iki kişinin ortak tweet atmasını sağlayacak İşbirlikleri özelliğini, ilk olarak Alessandro Paluzzi, Aralık 2021'de Twitter hesabından duyurmuştu. 2021'de yapılan paylaşımda özelliğin nasıl işleyeceği hakkında çok fazla bir bilgi yoktu. Ancak Paluzzi'nin Twitter'da yaptığı yeni paylaşım bu özelliğin nasıl işleyeceğine dair ilk izlenimleri oluşturuyor.

    Twitter ortak tweet atma özelliği geliştiriyor

    Paluzzi tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre, yalnızca sizi takip eden ve herkese açık olan hesapları, birlikte tweet yazmaya davet edebileceksiniz ve onlar da davetinizi kabul ederse tweet'lerinizi yayınlayabileceksiniz. Yayınlandıktan sonraysa ortak tweet'ler, her iki kullanıcının hesabında paylaşılacak.

    Twitterortak tweet'leri ne zaman yayınlayacağına veya geliştirme aşamasından çıkıp çıkmayacağına dair henüz bir bilgilendirme yapmadı. Ancak çıkan söylentilere göre Twitter, yakın bir zamanda bu özelliğin tüm kullanıcılara sunabilir.

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    C
    Ceydaglc05 8 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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