Twitter, iki farklı hesabın ortak tweet atmasını sağlayacak bir sistem geliştiriyor

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Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, her geçen gün yeni bir özelliğe imza atıyor. Bu sefer birden fazla kullanıcının beraber tweet atmasına olanak sağlayacak bir sistem geliştiren Twitter'ın bu özelliğe İşbirlikleri adını vermesi bekleniyor. Bu özellik ilk olarak, sosyal medya uygulamalarının geliştirme aşamasındaki özellikleri hakkında paylaşımlar yapan Alessandro Paluzzi tarafından keşfedildi.

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Twitter'ın iki kişinin ortak tweet atmasını sağlayacak İşbirlikleri özelliğini, ilk olarak Alessandro Paluzzi, Aralık 2021'de Twitter hesabından duyurmuştu. 2021'de yapılan paylaşımda özelliğin nasıl işleyeceği hakkında çok fazla bir bilgi yoktu. Ancak Paluzzi'nin Twitter'da yaptığı yeni paylaşım bu özelliğin nasıl işleyeceğine dair ilk izlenimleri oluşturuyor.

Twitter ortak tweet atma özelliği geliştiriyor

Paluzzi tarafından yayınlanan ekran görüntülerine göre, yalnızca sizi takip eden ve herkese açık olan hesapları, birlikte tweet yazmaya davet edebileceksiniz ve onlar da davetinizi kabul ederse tweet'lerinizi yayınlayabileceksiniz. Yayınlandıktan sonraysa ortak tweet'ler, her iki kullanıcının hesabında paylaşılacak.

Twitter, ortak tweet'leri ne zaman yayınlayacağına veya geliştirme aşamasından çıkıp çıkmayacağına dair henüz bir bilgilendirme yapmadı. Ancak çıkan söylentilere göre Twitter, yakın bir zamanda bu özelliğin tüm kullanıcılara sunabilir.

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Twitter, iki farklı hesabın ortak tweet atmasına izin verecek