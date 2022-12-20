Elon Musk Twitter'ı aldığından beri kullanıcılar Mastodon'a akın etti

Tam Boyutta Gör Mastodon'un CEO'su, kurucusu ve lider geliştiricisi Eugen Rochko paylaştığı bir blog gönderisinde platformunun aylık yaklaşık 300.000 aktif kullanıcıdan Ekim ve Kasım arasında aylık 2,5 milyon kullanıcıya yükseldiğini açıkladı. Elon Musk, Ekim ayı sonlarında Twitter'ı resmen devraldı, bu da Mastodon'un kullanıcı sayısındaki büyük artışın Musk'ın hamlesiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

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Rochko'nun gönderisi ayrıca Twitter'ın @ElonJet üzerindeki yasaklamalarına ve birçok gazetecinin bir anda platformdan atılıp sonra tekrardan geri alınmasına de değindi. Rochko, “Bu, merkezi platformların, sosyal grafiğinizi rehin tutarken söyleyebilecekleriniz ve söyleyemeyecekleriniz konusunda keyfi ve haksız sınırlar getirebileceğini kesin bir şekilde hatırlatır.” İfadelerini kullandı. Öte yandan merkezi olmayan Mastodon’da herhangi bir aracı olmadığının altı çizildi.

Öte yandan Mastodon kullanıcıların başvurduğu tek Twitter alternatifi değil. Eski Waze CEO'su Noam Bardin tarafından yönetilen Post, Hive ve daha tanıdık olan Discord, Tumblr ve Reddit gibi platformların da Twitter’dan kullanıcı çaldığı görülüyor.

Tüm bunlara ek olarak Elon Musk ise Twitter CEO’luğundan istifa etmeye hazırlanıyor olabilir. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Musk, hesabından istifa edip etmemesi konusunda bir anket açmış ve sonucuna uyacağını belirtmişti. Anket bir süre önce sonuçlandı ve kullanıcıların çoğunluğu Musk’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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