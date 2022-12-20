Elon Musk Twitter'ı aldığından beri kullanıcılar Mastodon'a akın etti

Twitter'dan kaçanlar Mastodon'a sığındı
Rochko'nun gönderisi ayrıca Twitter'ın @ElonJet üzerindeki yasaklamalarına ve birçok gazetecinin bir anda platformdan atılıp sonra tekrardan geri alınmasına de değindi. Rochko, “Bu, merkezi platformların, sosyal grafiğinizi rehin tutarken söyleyebilecekleriniz ve söyleyemeyecekleriniz konusunda keyfi ve haksız sınırlar getirebileceğini kesin bir şekilde hatırlatır.” İfadelerini kullandı. Öte yandan merkezi olmayan Mastodon’da herhangi bir aracı olmadığının altı çizildi.
Öte yandan Mastodon kullanıcıların başvurduğu tek Twitter alternatifi değil. Eski Waze CEO'su Noam Bardin tarafından yönetilen Post, Hive ve daha tanıdık olan Discord, Tumblr ve Reddit gibi platformların da Twitter’dan kullanıcı çaldığı görülüyor.
Tüm bunlara ek olarak Elon Musk ise Twitter CEO’luğundan istifa etmeye hazırlanıyor olabilir. Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Musk, hesabından istifa edip etmemesi konusunda bir anket açmış ve sonucuna uyacağını belirtmişti. Anket bir süre önce sonuçlandı ve kullanıcıların çoğunluğu Musk’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...