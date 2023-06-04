Twitter'da kayıplar bitmiyor: Bir yetkili isim daha ayrıldı

Twitter'da kayıplar devam ediyor
Paylaşılan bilgilere göre Elon Musk ya da AJ Brown istifa ile ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Ancak yeni kararın platformda yaşanan reklam sorunları ile ilgili olduğu düşünülüyor. Niketim Brown, Twitter'ın reklam verenler için güvenli bir yer olmasını sağlamaktan sorumluydu.
Bildiğiniz üzere Elon Musk devraldığından beri Twitter, ayakta durmak mücadele etmeye devam ediyor. Öyle ki şirketin 500'den fazla reklam kaynağı, bu yılın başlarında platformdaki harcamalarını durdurduğu bildirildi. Bunun ardından Musk ise, şirketin yıl içinde zararı karşılamayı planladığını söylemişti. Ancak platformun geleceğinden endişe duyan sadece reklamverenler değil.
Özellikle bazı markalar ve kullanıcılar, Musk'ın içerik denetimi kararları nedeniyle nihayetinde Twitter'dan ayrıldı. Yeni haberin CEO'luk koltuğunu Elon Musk'tan devralan Linda Yaccarino'yu ilginç bir noktada bıraktığını söylebiliriz. Niketim Twitter'dan önce NBCUniversal'da reklam satışlarından sorumlu olan Yacacarino, marka güvenliğinin reklamverenler için en önemli öncelik olduğunu söylemişti.
Ayrıca yeni istifanın, Perşembe günü şirketten ayrıldığını söyleyen Twitter'ın güven ve emniyet başkanı Ella Irwin ile neredeyse eş zamanlı olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)