Tam Boyutta Gör Bu hafta başlarında platformda içerik denetlemeden sorumlu Ella Irwin'in istifası ile gündeme gelen Twitter, yönetim ekibinden bir kişiyi daha kaybetti. Wall Street Journal'a göre Twitter'ın marka güvenliği ve reklam kalitesinden sorumlu olan AJ Brown, Cuma günü şirketten ayrıldığını duyurdu. İşte detaylar

Twitter'da kayıplar devam ediyor

Paylaşılan bilgilere göre Elon Musk ya da AJ Brown istifa ile ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Ancak yeni kararın platformda yaşanan reklam sorunları ile ilgili olduğu düşünülüyor. Niketim Brown, Twitter'ın reklam verenler için güvenli bir yer olmasını sağlamaktan sorumluydu.

Bildiğiniz üzere Elon Musk devraldığından beri Twitter, ayakta durmak mücadele etmeye devam ediyor. Öyle ki şirketin 500'den fazla reklam kaynağı, bu yılın başlarında platformdaki harcamalarını durdurduğu bildirildi. Bunun ardından Musk ise, şirketin yıl içinde zararı karşılamayı planladığını söylemişti. Ancak platformun geleceğinden endişe duyan sadece reklamverenler değil.

Özellikle bazı markalar ve kullanıcılar, Musk'ın içerik denetimi kararları nedeniyle nihayetinde Twitter'dan ayrıldı. Yeni haberin CEO'luk koltuğunu Elon Musk'tan devralan Linda Yaccarino'yu ilginç bir noktada bıraktığını söylebiliriz. Niketim Twitter'dan önce NBCUniversal'da reklam satışlarından sorumlu olan Yacacarino, marka güvenliğinin reklamverenler için en önemli öncelik olduğunu söylemişti.

Twitter kodlarında büyük değişiklik 12 sa. önce eklendi

Ayrıca yeni istifanın, Perşembe günü şirketten ayrıldığını söyleyen Twitter'ın güven ve emniyet başkanı Ella Irwin ile neredeyse eş zamanlı olduğunu belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Twitter'da kayıplar bitmiyor: Bir yetkili isim daha ayrıldı