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    Twitter'ın yeni CEO'su kim olacak? İşte aday olarak gösterilen isimler

    Elon Musk, kullanıcıların oyuyla CEO’luk görevini bırakabileceğini söylemişti ancak hâlâ Twitter’ın başında. Peki, yerine biri gelecekse o kim olacak? İşte Twitter CEO pozisyonuna en uygun isimler:
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    twitter yeni ceosu kim olacak Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, yakın zamanda kullanıcıların oyuyla CEO’luk görevini bırakabileceğini söylemişti ancak hâlâ Twitter’ın başında. Peki, yerine biri gelecekse o kim olacak? İşte Twitter CEO pozisyonuna en uygun isimler:

    Twitter CEO'su kim olacak?

    Musk, Twitter’ın yeni CEO’sunu bulduktan sonra yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini söylemişti ki; bu, temelde tüm şirketi yönetmek anlamına geliyor. Musk, er ya da geç CEO’luk pozisyonundan ayrılcak. Peki, yerine kim geçecek? İşte aday olarak gösterilen isimler:

    Sheryl Sandberg - Eski Meta COO’su

    Sheryl Sandberg - Eski Meta COO'su Tam Boyutta Gör
    Musk, Twiter’a yeni bir CEO atadıktan sonra mühendislik ekibine liderlik etmeye devam ederse yerini Sheryl Sandberg’in alacağı söyleniyor. Sandberg, şirketin büyümesi için Musk’ın ihtiyaç duyacağı reklamcılar ve bağlantılarla ilgili temsilciye sahip ve geçtiğimiz yıl Meta’dan ayrıldı ve şu anda bir yerde çalışmadığı biliniyor.

    Emmett Shear - Twitch CEO’su ve kurucu ortağı

    Emmett Shear - Twitch CEO'su Tam Boyutta Gör
    Twitch’in kurucu ortağı ve şu anki CEO’su olan Emmett Shear, sosyal medya şirketini bir teknoloji devine başarıyla sattı ve Musk’ın Twitter’ı içerik üreticiler için daha çok bir video platformuna dönüştürme planı için ihtiyaç duyacağı deneyime sahip. Ancak Shear, halka açık bir şirketi yönetme deneyimine sahip değil. Musk birkaç yıl içinde Twitter’ı tekrar halka arz etmeyi planlıyor. Öte yandan Twitch oyuncuların canlı yayın açtığı bir platformdan ötesine gidemedi.

    Vanessa Pappas - TikTok COO’su

    Vanessa Pappas - TikTok COO'su Tam Boyutta Gör
    Vanessa Pappas, ilk olarak YouTube’ın ilk içerik üretme programının ayakta kalmasına yardımcı olması ve yakın zamanda TikTok’un COO’su olmasıyla Musk’ın ihtiyaç duyduğu deneyime sahip. Pappas’ın TikTok’tan ayrılmayı düşündüğü söyleniyor. Musk, esas olarak büyük reklamverenleri tanıyan Twitter’a liderlik edecek birisini arıyor. Pappas, ürün ve üreticilere odaklandığından Musk için en iyi seçenek olmayabilir.

    Jim Lanzone - Yahoo CEO’su

    Jim Lanzone - Yahoo CEO'su Tam Boyutta Gör
    Jim Lanzone, kısa süreliğine Tinder’ın başında geçmiş, daha çok medya ve reklamcılıkla ilgilenen biri. Şu anda Yahoo’ya liderlik eden isim, Musk’ın kullanabileceği operasyon deneyimi ve reklam topluluğuyla bağlantılara sahip. Ancak Lanzone’un Musk için çalışmak isteyip istemediği belli değil.

    Kevin Systrom - Instagram kurucu ortağı

    Kevin Systrom - Instagram kurucu ortağı ve eski CEO'su Tam Boyutta Gör
    Instagram kurucu ortağı ve eski CEO’su Kevin Systrom, en iyi seçeneklerden biri. Mark Zuckerberg ile fikir ayrılığı yaşadıktan sonra 2018’de Instagram/Facebook’tan ayrıldığından beri sessizliğini koruyor. Geçen yıl Lex Fridman’ın podcastinde TikTok sosyal medya modeline (kullanıcının sosyal grafiğinden akış önerilerini ayırma) ilgisini olduğundan bahsetmişti; yani tam Musk’ın odaklanılmasını istediği şey.

    Twitter CEO’luk görevi için Adam Bain, Susan Wojcicki, Sarah Friar, Kayvon Beykpour, Kevin Weil gibi isimler de konuşuluyor.

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