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    Büyük Twitter değişimi başlıyor

    Twitter 2.0 adını verdiği yeni konsept üzerinde çalışmalarına devam eden Elon Musk, bu haftadan itibaren ana sayfada önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.  
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıktan sonra büyük bir gürültüyle uygulamaya çalıştığı Twitter 2.0 konsepti nihayet hayata geçiyor. Ünlü isim ana akış sayfasında önemli değişikliklerin olacağını belirtti.

    Twitter’da neler değişecek?

    Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre ana sayfada sağa veya sola sürükleme yaparak takip edilen ve önerilen akış sekmeleri arasında geçiş yapılabilecek. Mobil uygulamalarda şu anda bu hareket pinli listeler arasında geçiş yapıyordu. Özellik mobilde mi yoksa web uygulamasında mı olacak bilinmiyor. Bu özellik önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.  

    Diğer taraftan gönderilerin daha hızlı bir şekilde sık kullanılanlara eklenmesi için özel bir tuş ekleniyor. Hali hazırda Paylaşım menüsüne girerek bu mümkün oluyordu. Bu özelliğin de önümüzdeki hafta kullanıma sunulması bekleniyor.

    Geçtiğimiz hafta Twitter Blue aboneleri için 60 dakikalık videolara izin veren Elon Musk söz verdiği 4000 karakterlik yeni uzun formatı da Şubat ayında kullanıma sunacak. Özellikle Twitter Blue aboneleri için kullanım deneyimi bambaşka olacak diyebiliriz.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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