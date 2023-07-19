Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter'ın yeni özelliği yolda: Kitap bile yayınlayabileceksiniz!

    Elon Musk, Twitter'ın Notlar özelliği üzerinde çalıştığını doğruladı. Twitter Blue aboneleri blog yazıları gibi uzun makaleler yazabilecek. Twitter Makaleler yolda!
    Oy Ver
    twitter makaleler özelliği onaylandı Tam Boyutta Gör
    Twitter Notlar, Twitter kullanıcılarının karakter sınırını aşarak istediklerini yazmalarına izin veren bir özellik olarak duyurulmuştu. Musk, bu özellikten ilk bahsettiğinde Twitter’da 280 karakter sınırı vardı. Şu anda Twitter Blue aboneleri 25.000 karaktere kadar tweetleyebiliyor. Beklenen özelliğin Twitter Makaleler olarak çıkacağı kesinleşti.

    Notlar yerine Makaleler geliyor

    Elon Musk, Twitter CEO’su olmasa da hâlâ platforma yön veren en etkili isim. Musk, Twitter’a eklenecek yeni bir özellik üzerine paylaşımda bulundu. Makaleler, görseller içeren uzun, karışık gönderilerin yer aldığı bir alan olacak. Musk, kullanıcıların dilerlerse kitap bile yayınlayabileceğini söyledi.

    Twitter Makaleler nasıl olacak?

    Twitter Notlar, “Twitter’da daha uzun yazmanın bir yolu” olarak geçen yıl tanıtılmış, belli kullanıcılara sunulmuştu. Twitter, o zamandan beri bu özelliği hiç dile getirmedi. Makalelerin ne zaman geleceği belli değil ancak nasıl olacağı belli. Ana akıştan ayrı olacak makaleler, kullanıcıların karakter sınırlamasına takılmadan uzun formatta içerik paylaşabilecekleri bir alan olacak. Fotoğraflar, videolar ve başka tweetler makaleye dahil edilebilecek. Kullanıcılar, tweetlerinde makalelerini paylaşabilecek ve yayınlanan makaleler Twitter profillerinde görünecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devirdaim pompasının çalıştığını nasıl anlarız elektro gitar ne kadar sürede öğrenilir ben kimim sorusuna cevap kavgada burun kırığı tazminat teyp parazit sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız