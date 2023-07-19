Twitter'ın yeni özelliği yolda: Kitap bile yayınlayabileceksiniz!

Tam Boyutta Gör Twitter Notlar, Twitter kullanıcılarının karakter sınırını aşarak istediklerini yazmalarına izin veren bir özellik olarak duyurulmuştu. Musk, bu özellikten ilk bahsettiğinde Twitter’da 280 karakter sınırı vardı. Şu anda Twitter Blue aboneleri 25.000 karaktere kadar tweetleyebiliyor. Beklenen özelliğin Twitter Makaleler olarak çıkacağı kesinleşti.

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Notlar yerine Makaleler geliyor

Elon Musk, Twitter CEO’su olmasa da hâlâ platforma yön veren en etkili isim. Musk, Twitter’a eklenecek yeni bir özellik üzerine paylaşımda bulundu. Makaleler, görseller içeren uzun, karışık gönderilerin yer aldığı bir alan olacak. Musk, kullanıcıların dilerlerse kitap bile yayınlayabileceğini söyledi.

Twitter Makaleler nasıl olacak?

Twitter Notlar, “Twitter’da daha uzun yazmanın bir yolu” olarak geçen yıl tanıtılmış, belli kullanıcılara sunulmuştu. Twitter, o zamandan beri bu özelliği hiç dile getirmedi. Makalelerin ne zaman geleceği belli değil ancak nasıl olacağı belli. Ana akıştan ayrı olacak makaleler, kullanıcıların karakter sınırlamasına takılmadan uzun formatta içerik paylaşabilecekleri bir alan olacak. Fotoğraflar, videolar ve başka tweetler makaleye dahil edilebilecek. Kullanıcılar, tweetlerinde makalelerini paylaşabilecek ve yayınlanan makaleler Twitter profillerinde görünecek.

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