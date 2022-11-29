Twitter’ın yeni karakter sınırı belli oldu: Makale bile yazılabilecek

Twitter, 1000 karakter olabilir
Geçtiğimiz 28 Kasım gününde bir Twitter ileti dizisi sırasında Elon Musk, karakter sınırının 1.000 karaktere çıkarılmasını isteyen bir tweet'e yanıt verdi. Musk yanıt olarak, "Yapılacaklar listesinde” dedi. Bildiğiniz gibi an itibariyle tweet'lerin karakter sınırı 280.
Öneriyi yapan John Kraus (@johnkrausphotos) isteğini ayrıca detaylandırmış durumda. Kraus’ın orijinal isteği karakter sınırının 1000 olması ancak akışta sadece ilgili tweet’in sadece ilk 280 karakterinin gözükmesi. İlgili uzun karakterli tweet ayrıca “daha fazla göster” seçeneğine sahip olacak ve dokunulduğunda tüm tweet genişletilecek.
Şu anda bilmediğimiz şey, Musk'ın yapılacaklar listesinin ne kadar uzun olduğu ve Twitter’ın yeni karakter sayısının bu listede hangi sırada olduğu. Öte yandan elbette karakter sayısının 1000 olmasının da bir garantisi yok ancak Musk'ın daha yayınladığı slaytlarda da uzun tweet’lerden bahsediliyor. Yani daha uzun karakterli tweet’ler halihazırda üzerinde çalışılan bir konu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam