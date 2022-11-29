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    Twitter’ın yeni karakter sınırı belli oldu: Makale bile yazılabilecek

    Bir zamanlar Twitter, 140 karakter sınırına sahipti. Bu sayı birkaç yıl önce 240 karaktere çıkartılmıştı. Elon Musk’ın önderliğinde yeni Twitter karakter sayısı çok daha yükseltilecek.

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    Twitter karakter sınırı bir kez daha artabilir Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın Twitter üzerindeki değişiklikleri durmak bilmiyor. Çalkantılı bir süreçten geçen Twitter’ın bu sefer de karakter sınırının değişmesi gündemde. Öte yandan Musk’ın reklam verenler, Apple ve platformdaki botlarla savaşı sürüyor. Musk bir süre önce Apple'ın Twitter'ı App Store'dan kaldırmakla tehdit ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Apple'ın App Store'daki uygulama için satın alımlardan aldığı yüzde 30'luk kesintiye de dikkat çekmişti.

    Twitter, 1000 karakter olabilir

    Geçtiğimiz 28 Kasım gününde bir Twitter ileti dizisi sırasında Elon Musk, karakter sınırının 1.000 karaktere çıkarılmasını isteyen bir tweet'e yanıt verdi. Musk yanıt olarak, "Yapılacaklar listesinde” dedi. Bildiğiniz gibi an itibariyle tweet'lerin karakter sınırı 280.

    Öneriyi yapan John Kraus (@johnkrausphotos) isteğini ayrıca detaylandırmış durumda. Kraus’ın orijinal isteği karakter sınırının 1000 olması ancak akışta sadece ilgili tweet’in sadece ilk 280 karakterinin gözükmesi. İlgili uzun karakterli tweet ayrıca “daha fazla göster” seçeneğine sahip olacak ve dokunulduğunda tüm tweet genişletilecek.

    Twitter karakter sınırı bir kez daha artabilir Tam Boyutta Gör
    Tweet başına daha fazla karakter sunmanın arkasındaki fikir, tüm düşünceyi okumak için çok sayıda tweet arasında gezinmeyi gerektiren uzun dizilerin sayısını azaltmaktır. Görünüşe göre Musk da sözde "megathreads" yerine daha uzun tweet'leri tercih edecek.

    Şu anda bilmediğimiz şey, Musk'ın yapılacaklar listesinin ne kadar uzun olduğu ve Twitter’ın yeni karakter sayısının bu listede hangi sırada olduğu. Öte yandan elbette karakter sayısının 1000 olmasının da bir garantisi yok ancak Musk'ın daha yayınladığı slaytlarda da uzun tweet’lerden bahsediliyor. Yani daha uzun karakterli tweet’ler halihazırda üzerinde çalışılan bir konu.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    gun 5 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 3 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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