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    Musk'ın yeni gelir kaynağı: Twitter, kullanıcı adlarını satmayı planlıyor

    Hâlâ Twitter’ın başında olan Elon Musk, sosyal medya platformunun gelirlerini artırmanın yeni bir yolunu buldu. Twitter kullanıcı adlarının açık artırma yoluyla satılacağı konuşuluyor.
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    twitter kullanıcı adları açık artırma ile satılabilir Tam Boyutta Gör
    Hâlâ Twitter’ın başında olan Elon Musk, sosyal medya platformunun gelirlerini artırmanın yeni bir yolunu buldu. Twitter kullanıcı adlarının açık artırma yoluyla satılacağı konuşuluyor.

    Kullanıcı adları açık artırmayla satılacak

    Elon Musk, Ekim ayı sonunda 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya Twitter’ın yönetimini devraldığından beri şirkette gelir elde etmenin yollarını arıyor. Musk, çalışan sayısını düşürdükten ve premium Twitter Blue abonelik fiyatını yükselttikten sonra kullanıcı adlarını açık artırmaya çıkarmayı düşünüyor. Kullanıcıların kullanıcı adları için teklif vereceği online açık artırmalar, şirketin mühendisleri tarafından organize edilecek.

    Aktif olmayan hesaplar yakında silinecek

    Yeni gelir akışı şu an ortaya çıksa da Aralık ayından beri Twitter’ın gündeminde, tartışılıyor. Fikrin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor; gerçekleşirse de tüm kullanıcı adlarının mı yoksa atıl hesapların mı satışa çıkarılacağı belli değil. Bu arada Musk, yakın zamanda aktif olmayan hesapların silineceğini, 1.5 milyar kullanıcı adının boşa çıkacağını söylemişti. Kullanıcılar, kendi isimlerinde vakti zamanında alınmış ancak hiç tweet atılmamış hesapların kullanıcı adlarını alabilecek mi yakında göreceğiz.

    Twitter, kullanıcı adlarının alınıp satılmasına izin vermiyor. Bu kurala rağmen, Twitter kullanıcı adları yıllardır karaborsada satılıyor.

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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