Musk'ın yeni gelir kaynağı: Twitter, kullanıcı adlarını satmayı planlıyor

Kullanıcı adları açık artırmayla satılacak
Elon Musk, Ekim ayı sonunda 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya Twitter’ın yönetimini devraldığından beri şirkette gelir elde etmenin yollarını arıyor. Musk, çalışan sayısını düşürdükten ve premium Twitter Blue abonelik fiyatını yükselttikten sonra kullanıcı adlarını açık artırmaya çıkarmayı düşünüyor. Kullanıcıların kullanıcı adları için teklif vereceği online açık artırmalar, şirketin mühendisleri tarafından organize edilecek.
Aktif olmayan hesaplar yakında silinecek
Yeni gelir akışı şu an ortaya çıksa da Aralık ayından beri Twitter’ın gündeminde, tartışılıyor. Fikrin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmiyor; gerçekleşirse de tüm kullanıcı adlarının mı yoksa atıl hesapların mı satışa çıkarılacağı belli değil. Bu arada Musk, yakın zamanda aktif olmayan hesapların silineceğini, 1.5 milyar kullanıcı adının boşa çıkacağını söylemişti. Kullanıcılar, kendi isimlerinde vakti zamanında alınmış ancak hiç tweet atılmamış hesapların kullanıcı adlarını alabilecek mi yakında göreceğiz.
Twitter, kullanıcı adlarının alınıp satılmasına izin vermiyor. Bu kurala rağmen, Twitter kullanıcı adları yıllardır karaborsada satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..