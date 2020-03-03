Twitter kullanıcıları artık tweet'lerine kimin cevap verebileceğini belirleyebilecek

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Sosyal medya devlerinden Twitter, kullanıcılarına daha fazla kontrol verebilmek için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Şirketin üzerinde çalıştığı son yenilik ise kullanıcıların hoşuna gidecek türden diyebiliriz.

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Karışıklığın önüne geçilecek

Son çıkan sızıntılara göre Twitter, kullanıcıların attıkları tweet'lere kimin yanıt verebileceğini seçebilmelerini sağlayan bir özellik geliştiriyor. Yayınlanan görsellere göre artık bir tweet atarken size sunulan Open (Açık), Community (Topluluk) ve By invitation (Davet ile) seçeneklerinden birini tercih edebileceksiniz. Open seçeneği tweet'inizi herkesin görmesine ve yanıtlamasına izin verirken, Community ise takip ettiğiniz ve atıfta bulunduğunuz herkesin bu tweet'e cevap verebileceği anlamına geliyor. Son seçenek olan By invitation'ın seçilmesi durumunda ise tweet'inizi sadece atıfta bulunduğunuz (mention'ladığınız) kişi veya kişiler cevaplayabilecek.

Twitter'a gelen bu düzenleme ile birlikte artık atılan tweet'lere gelen cevaplar daha kolay ayırt edilebilecek ve konuya başka kullanıcıların dahil olmasının da önüne geçilmiş olacak. Test aşamasında olan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil. Ancak gelen bilgilere göre bir süre daha beklememiz gerekecek.

https://mspoweruser.com/control-who-can-reply-to-you-on-twitter/

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