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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter kullanıcıları artık tweet'lerine kimin cevap verebileceğini belirleyebilecek

    Mikro blog sitesi Twitter'a yepyeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık attıkları tweet'lere kimin cevap verebileceğini, sunulacak olan üç seçenekle birlikte belirleyebilecekler.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter kullanıcıları artık tweet'lerine kimin cevap verebileceğini belirleyebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medya devlerinden Twitter, kullanıcılarına daha fazla kontrol verebilmek için yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Şirketin üzerinde çalıştığı son yenilik ise kullanıcıların hoşuna gidecek türden diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Watch akıllı saat modelinin yeni posteri, merak edilenleri cevaplıyor"

    Karışıklığın önüne geçilecek

    Son çıkan sızıntılara göre Twitter, kullanıcıların attıkları tweet'lere kimin yanıt verebileceğini seçebilmelerini sağlayan bir özellik geliştiriyor. Yayınlanan görsellere göre artık bir tweet atarken size sunulan Open (Açık), Community (Topluluk) ve By invitation (Davet ile) seçeneklerinden birini tercih edebileceksiniz. Open seçeneği tweet'inizi herkesin görmesine ve yanıtlamasına izin verirken, Community ise takip ettiğiniz ve atıfta bulunduğunuz herkesin bu tweet'e cevap verebileceği anlamına geliyor. Son seçenek olan By invitation'ın seçilmesi durumunda ise tweet'inizi sadece atıfta bulunduğunuz (mention'ladığınız) kişi veya kişiler cevaplayabilecek.

    Twitter kullanıcıları artık tweet'lerine kimin cevap verebileceğini belirleyebilecek

    Twitter'a gelen bu düzenleme ile birlikte artık atılan tweet'lere gelen cevaplar daha kolay ayırt edilebilecek ve konuya başka kullanıcıların dahil olmasının da önüne geçilmiş olacak. Test aşamasında olan özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil. Ancak gelen bilgilere göre bir süre daha beklememiz gerekecek.



    https://mspoweruser.com/control-who-can-reply-to-you-on-twitter/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuasudba 1 hf.
    bizim aktrollere yarar. laf yiyince engelliyorlar zaten, kendi dünyalarında büyük oyunu görüp, reisi yalamaya,

    akpye oy vermeyeni hain ilan edip, dine inanmayana küfretmeye devam ederler.



    nasıl bir çarpık gerçeklikleri varsa artık.



    daha birkaç gün önce akpye oy vermeyenler virüs gelsin istiyor şeklinde bir ifade kurdular.



    bugün hepsi sus pus.
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    kuzukuzugeldim 1 hf. yeni yorumcu
    Önce spamin önüne geçsin, sonra kendini geliştirsin Twitter. 10 kişiden 9'unun adı soyadı sahte. TT'lerin çoğu işe yaramaz ve bilgilendirici twit görebilmek için aynı konuda on saat dolaşmak gerekiyor.
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