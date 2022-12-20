Twitter’da markalar için yeni dönem: Blue for Business, bağlı ortak ve dahası

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter'ın markaların ve kuruluşların kendileriyle ilişkili hesapları tanımlamasına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalıştığını söylemişti. Şimdi bu özellikle Twitter Blue for Business özelliğiyle birlikte hayata geçiriliyor.

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Twitter Blue for Business nedir?

Twitter Blue for Business abonesi olan bir marka veya şirket, kendi hesabına bağlı herhangi bir sayıdaki bireyi, işletmeyi ve markayı ana hesabına bağlayabilecek. Bu yapıldığında, bağlı -veya ortak de diyebiliriz- hesaplar mavi veya altın renkli onay işaretinin yanında ana şirketlerinin profil resminin küçük bir rozetine sahip olacak. Markalar artık platformdaki varlıklarını daha da farklı kılmak için yuvarlak yerine kare profil resimlerine de sahip olacak.

Bu ikinci simgenin amacı işletmelerin kendi kuruluşları içinde Twitter’da bir “ağ” oluşturmalarını kolaylaştırmak. Bu sayede işletmeler liderliklerini, markalarını, destek kollarını, çalışanlarını veya ekiplerini ana hesap ile bağlayabilir. Örneğin, Twitter Destek (@TwitterSupport) hesabının yanında resmi ana Twitter (@Twitter) hesabının ikonu gözükmekte ve tıklandığında, ana hesaba gidilmekte.

Şimdilik kısıtlı bir pilot program mevcut

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamalara göre yukarıdaki tüm ek özellikle şimdilik kısıtlı bir pilot program ile test ediliyor ve sadece belirli kurumlar için kullanılıyor. Ancak önümüzdeki yıl daha fazla kurum ve kuruluş için özellik kullanıma sunulacak. Böylece şirket çalışanları, Twitter profillerinde söz konusu şirkette çalıştıklarına dair ikinci bir rozete sahip olacak. Bu rozet doğrudan şirket tarafından Twitter’a verilen liste aracılığıyla hesaplara verilecek.

Blue for Business abonelik ücreti veya daha fazla özelliğe sahip olup olmayacağı konusundaki bazı detaylar henüz paylaşılmadı. Bundan böyle Twitter’da şirketler için Altın rozet, devletlere bağlı hesaplar için Gri renkli rozet ve kullanıcılar için ise Mavi rozetleri platformda daha sık görmeye başlayacağız.

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Twitter markalar için Blue for Business özelliğini duyurdu