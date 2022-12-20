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    Twitter’da markalar için yeni dönem: Blue for Business, bağlı ortak ve dahası

    Twitter, işletmelerin ve bağlı kuruluşlarının Twitter'da kendilerini doğrulamaları ve ayırt etmeleri için Blue for Business özelliğini kullanıma sunmaya başladığını duyurdu.
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    Twitter Blue for Business Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter'ın markaların ve kuruluşların kendileriyle ilişkili hesapları tanımlamasına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalıştığını söylemişti. Şimdi bu özellikle Twitter Blue for Business özelliğiyle birlikte hayata geçiriliyor.

    Twitter Blue for Business nedir?

    Twitter Blue for Business nedir?
    Twitter Blue for Business abonesi olan bir marka veya şirket, kendi hesabına bağlı herhangi bir sayıdaki bireyi, işletmeyi ve markayı ana hesabına bağlayabilecek. Bu yapıldığında, bağlı -veya ortak de diyebiliriz- hesaplar mavi veya altın renkli onay işaretinin yanında ana şirketlerinin profil resminin küçük bir rozetine sahip olacak. Markalar artık platformdaki varlıklarını daha da farklı kılmak için yuvarlak yerine kare profil resimlerine de sahip olacak.

    Bu ikinci simgenin amacı işletmelerin kendi kuruluşları içinde Twitter’da bir “ağ” oluşturmalarını kolaylaştırmak. Bu sayede işletmeler liderliklerini, markalarını, destek kollarını, çalışanlarını veya ekiplerini ana hesap ile bağlayabilir. Örneğin, Twitter Destek (@TwitterSupport) hesabının yanında resmi ana Twitter (@Twitter) hesabının ikonu gözükmekte ve tıklandığında, ana hesaba gidilmekte.

    Şimdilik kısıtlı bir pilot program mevcut

    Twitter markalar için Blue for Business özelliğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamalara göre yukarıdaki tüm ek özellikle şimdilik kısıtlı bir pilot program ile test ediliyor ve sadece belirli kurumlar için kullanılıyor. Ancak önümüzdeki yıl daha fazla kurum ve kuruluş için özellik kullanıma sunulacak. Böylece şirket çalışanları, Twitter profillerinde söz konusu şirkette çalıştıklarına dair ikinci bir rozete sahip olacak. Bu rozet doğrudan şirket tarafından Twitter’a verilen liste aracılığıyla hesaplara verilecek.

    Blue for Business abonelik ücreti veya daha fazla özelliğe sahip olup olmayacağı konusundaki bazı detaylar henüz paylaşılmadı. Bundan böyle Twitter’da şirketler için Altın rozet, devletlere bağlı hesaplar için Gri renkli rozet ve kullanıcılar için ise Mavi rozetleri platformda daha sık görmeye başlayacağız.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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