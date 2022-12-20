Twitter’da markalar için yeni dönem: Blue for Business, bağlı ortak ve dahası

Bu ikinci simgenin amacı işletmelerin kendi kuruluşları içinde Twitter’da bir “ağ” oluşturmalarını kolaylaştırmak. Bu sayede işletmeler liderliklerini, markalarını, destek kollarını, çalışanlarını veya ekiplerini ana hesap ile bağlayabilir. Örneğin, Twitter Destek (@TwitterSupport) hesabının yanında resmi ana Twitter (@Twitter) hesabının ikonu gözükmekte ve tıklandığında, ana hesaba gidilmekte.
Şimdilik kısıtlı bir pilot program mevcut
Blue for Business abonelik ücreti veya daha fazla özelliğe sahip olup olmayacağı konusundaki bazı detaylar henüz paylaşılmadı. Bundan böyle Twitter’da şirketler için Altın rozet, devletlere bağlı hesaplar için Gri renkli rozet ve kullanıcılar için ise Mavi rozetleri platformda daha sık görmeye başlayacağız.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...