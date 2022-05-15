Twitter, bot hesap kontrolü yapan Musk'ı gizlilik sözleşmesini ihlal etmekle suçladı

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Twitter ve Elon Musk arasındaki ipler gerilmeye başladı. Musk'ın sosyal medya devini satın alma sürecini askıya almasının ardından şimdi de Twitter avukatları, SpaceX CEO'su ve baş mühendisi Elon Musk'ı gizlilik sözleşmesini ihlal etmekle suçladı.

Musk, Twitter hesabında paylaştığı gönderide: "Twitter avukatları, bot kontrol örneklem boyutunun 100 olduğunu açıklayarak, gizlilik sözleşmelerini ihlal ettiğimden şikayet etmek için aradı! Bu gerçekten oldu." dedi.

Satın alım gerçekleşmezse 1 milyar dolar ceza ödeyecek

Musk daha önce sosyal ağ Twitter'daki 100 hesabı kontrol ederek aralarındaki sahte hesapları tespit edeceğini söylemişti. Cuma günü ise Twitter satın alımının askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, sosyal ağdan "spam hesapların ve sahte hesapların kullanıcıların %5'inden daha azını oluşturduğu tahminlerini doğrulayan bilgiler" bekliyor. Böyle bir değerlendirme, şirketin 2 Mayıs'ta yayınlanan raporunda sunulmuştu.

25 Nisan'da Twitter yönetimi Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın alacağını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre, milyarder anlaşmayı feshetmeye karar verirse şirkete 1 milyar dolar para cezası ödemek zorunda kalacak.

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Twitter, Musk'ı gizlilik sözleşmesini ihlal etmekle suçladı