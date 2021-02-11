Twitter ödemelerini Bitcoin ile yapabilir

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Kripto para dünyası 2017 sonlarında yaptığı büyük patlama ile geniş kitleler tarafından keşfedilmişti ancak bugün hiç olmadığı kadar kurumsallaşmış durumda. Sayısız yatırım platformu portföyüne kripto paraları da ekledi. Tesla gibi markalar Bitcoin ödemesi kabul edeceğini duyurdu. Twitter da benzer bir çalışma içerisinde.

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Twitter’da ödemeler Bitcoin ile

Twitter finans şefi Ned Segal yaptığı açıklamada şirket ödemelerini Bitcoin ile yapma konusunda çalışmaları olduğunu bildirdi. Şirketin çalışanlarına ve ticaret yaptığı ortaklarına Bitcoin ile ödeme yapma planı var. Zaten Twitter kurucusu Jack Dorsey de belirli aralıklarla kişisel olarak Bitcoin aldığını açıklamıştı.

Ayrıca Bkz. "G.Kore, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgâr çiftliğini kurmak için harekete geçti"

PayPal, Tesla ve Mastercard şirketlerinin ardından Twitter da kripto paralara ilgi gösteren üçüncü teknoloji devi olarak dikkat çekiyor. Henüz net karar verilmemiş olsa da yapılan bu hamlelerin daha fazla devi etkileyeceği muhakkak.

Diğer taraftan Hazine Bakanı Janet Yellen kripto paraların bir düzenlemeye tabi tutulması konusunda ısrarcı. Aksi takdirde kötü kullanımın önüne geçilemeyeceğini belirtiyor. Yani 2021 yılı kripto paralar açısından pek çok ilke ev sahipliği yapacak gibi.

https://www.gizmochina.com/2021/02/11/twitter-bitcoin-usage/

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