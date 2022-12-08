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    Twitter ofisindeki yatak odalarının fotoğrafları ortaya çıktı

    BBC muhabirleri Twitter'ın San Francisco'daki ofisinde yatakhaneye dönüştürülmüş ofislerin fotoğraflarını elde etmeyi başardı. İşte Elon Musk'ın yatak odaları...
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    Twitter ofisindeki yatak odalarının fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    BBC'de yayınlanan fotoğraflar Twitter ofisindeki yatak odalarının nasıl olduğunu gözler önüne serdi. Bazı odalara yatakların yanı sıra dolaplar ve terlikler de konulduğu görülüyor.

    Yayınlanan fotoğraflarda bir çalışma odasının yatak odasına çevrildiği ve odanın içine bir çalar saat ve hemen hemen her evde olan çift kişilik bir yatağın konulduğu dikkat çekiyor. Başka bir fotoğrafta ise nevresimli iki kanepe görebilirsiniz. Twitter çalışanlarına göre odalar otel odalarına benziyor.

    Twitter ofisindeki yatak odalarının fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Musk'ın şirketi satın aldıktan sonra düzenli olarak genel merkezde uyumaya başladığı da bilinen bir durumdu. Girişimci, şirketi düzeltene kadar ofiste uyuyacağını yazmış ve daha sonra bu tweetini silmişti.

    Belediye soruşturma başlattı

    Bazı şirket çalışanları, ofisteki yatakların görünümünü Musk'ın kendisi için çalışan insanları umursamadığının bir işareti olarak gördüklerini belirtiyorlar. Belediye yetkilileri ise binanın amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatmış durumda.

    Twitter ofisindeki yatak odalarının fotoğrafları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Musk ise soruşturmayla ilgili olarak, yetkililerin sokak ortasındaki çocukların uyuşturucu bulmasını ve bunlardan zarar görmesini engellemek gibi başka sorunlarla da ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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