Tam Boyutta Gör BBC'de yayınlanan fotoğraflar Twitter ofisindeki yatak odalarının nasıl olduğunu gözler önüne serdi. Bazı odalara yatakların yanı sıra dolaplar ve terlikler de konulduğu görülüyor.

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Yayınlanan fotoğraflarda bir çalışma odasının yatak odasına çevrildiği ve odanın içine bir çalar saat ve hemen hemen her evde olan çift kişilik bir yatağın konulduğu dikkat çekiyor. Başka bir fotoğrafta ise nevresimli iki kanepe görebilirsiniz. Twitter çalışanlarına göre odalar otel odalarına benziyor.

Tam Boyutta Gör Musk'ın şirketi satın aldıktan sonra düzenli olarak genel merkezde uyumaya başladığı da bilinen bir durumdu. Girişimci, şirketi düzeltene kadar ofiste uyuyacağını yazmış ve daha sonra bu tweetini silmişti.

Belediye soruşturma başlattı

Bazı şirket çalışanları, ofisteki yatakların görünümünü Musk'ın kendisi için çalışan insanları umursamadığının bir işareti olarak gördüklerini belirtiyorlar. Belediye yetkilileri ise binanın amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatmış durumda.

Tam Boyutta Gör

Musk ise soruşturmayla ilgili olarak, yetkililerin sokak ortasındaki çocukların uyuşturucu bulmasını ve bunlardan zarar görmesini engellemek gibi başka sorunlarla da ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

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Twitter ofisindeki yatak odalarının fotoğrafları ortaya çıktı