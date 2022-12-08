Twitter ofisindeki yatak odalarının fotoğrafları ortaya çıktı

Yayınlanan fotoğraflarda bir çalışma odasının yatak odasına çevrildiği ve odanın içine bir çalar saat ve hemen hemen her evde olan çift kişilik bir yatağın konulduğu dikkat çekiyor. Başka bir fotoğrafta ise nevresimli iki kanepe görebilirsiniz. Twitter çalışanlarına göre odalar otel odalarına benziyor.
Belediye soruşturma başlattı
Bazı şirket çalışanları, ofisteki yatakların görünümünü Musk'ın kendisi için çalışan insanları umursamadığının bir işareti olarak gördüklerini belirtiyorlar. Belediye yetkilileri ise binanın amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle soruşturma başlatmış durumda.
Musk ise soruşturmayla ilgili olarak, yetkililerin sokak ortasındaki çocukların uyuşturucu bulmasını ve bunlardan zarar görmesini engellemek gibi başka sorunlarla da ilgilenmesi gerektiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım