Elon Musk kıyıma devam ediyor: Revue hizmeti kapanıyor

Tam Boyutta Gör Twitter’ı satın aldığı günden bu yana önce çalışan kıyımı yapan Elon Musk şimdi de hizmet kıyımına başladı. Moments özelliğinin ardından Blue aboneliği içerisinde sunulan Revue hizmeti de rafa kaldırılıyor.

Twitter Revue nedir?

Yaklaşık 2 yıl önce satın alınan Revue hizmeti kullanıcılara haber aboneliği sunuyordu. Oldukça beğenilen ve geniş bir kitlesi olan Revue satın alındıktan sonra Twitter Blue aboneliği içerisine dahil edilmişti.

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Yapılan açıklamaya göre Revue abonelik hizmeti 18 Ocak 2023 itibariyle yayından kaldırılıyor. Kullanıcıların tüm verileri bu tarihte silinecek. Ayrıca 20 Aralık 2022 itibariyle de otomatik ödemelerin gününün bitiminde iptal edileceği belirtildi. Böylece ölü bir hizmet için kullanıcılar boşa ödeme yapmamış olacak.

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Twitter Revue yolun sonuna geldi