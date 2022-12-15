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    Anlık Bildirim

    Elon Musk kıyıma devam ediyor: Revue hizmeti kapanıyor

    Twitter kullanıcılarına haber aboneliği sunan Revue hizmeti yolun sonuna geldi. Twitter Blue içerisinde yer alan hizmetin gelecek yıl itibariyle fişi çekiliyor.  
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter’ı satın aldığı günden bu yana önce çalışan kıyımı yapan Elon Musk şimdi de hizmet kıyımına başladı. Moments özelliğinin ardından Blue aboneliği içerisinde sunulan Revue hizmeti de rafa kaldırılıyor.

    Twitter Revue nedir?

    Yaklaşık 2 yıl önce satın alınan Revue hizmeti kullanıcılara haber aboneliği sunuyordu. Oldukça beğenilen ve geniş bir kitlesi olan Revue satın alındıktan sonra Twitter Blue aboneliği içerisine dahil edilmişti.

    Yapılan açıklamaya göre Revue abonelik hizmeti 18 Ocak 2023 itibariyle yayından kaldırılıyor. Kullanıcıların tüm verileri bu tarihte silinecek. Ayrıca 20 Aralık 2022 itibariyle de otomatik ödemelerin gününün bitiminde iptal edileceği belirtildi. Böylece ölü bir hizmet için kullanıcılar boşa ödeme yapmamış olacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 22 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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