Elon Musk kıyıma devam ediyor: Revue hizmeti kapanıyor

Twitter Revue nedir?
Yaklaşık 2 yıl önce satın alınan Revue hizmeti kullanıcılara haber aboneliği sunuyordu. Oldukça beğenilen ve geniş bir kitlesi olan Revue satın alındıktan sonra Twitter Blue aboneliği içerisine dahil edilmişti.
Yapılan açıklamaya göre Revue abonelik hizmeti 18 Ocak 2023 itibariyle yayından kaldırılıyor. Kullanıcıların tüm verileri bu tarihte silinecek. Ayrıca 20 Aralık 2022 itibariyle de otomatik ödemelerin gününün bitiminde iptal edileceği belirtildi. Böylece ölü bir hizmet için kullanıcılar boşa ödeme yapmamış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...