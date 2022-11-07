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    Anlık Bildirim

    Twitter'dan sıfır tolerans! Sahte hesaplar sorgusuz sualsiz askıya alınacak

    Twitter bundan böyle sahte hesap açan kişilere sıfır tolerans politikasını uygulayacak. Parodi hesaplar hariç kimliği konusunda yalan söyleyen kullanıcılar uyarılmadan cezalandırılacak.
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter artık sahte hesap hususunda acımasız bir şekilde davranacak. Bu platformun yeni sahibi olan Elon Musk parodi hesaplar hariç kimlik konusunda sahteciliğe başvuran profillerin askıya alınması için düğmeye bastı.

     

    Twitter sahte hesap açan kişiler için operasyona başladı

    Musk, Twitter'ın daha önce bu yola başvuranları uyardığını fakat uyarı yönteminin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Başka birinin kimliğine bürünme dönemi bitiyor gibi gözüküyor.

    Zira bundan böyle kimliği sahte olan bir profil herhangi bir sorgulama işlemine tabi tutulmadan Twitter'dan kalıcı olarak uzaklaştırılacak. Twitter'da hesabının parodi olduğunu açıkça belirtmeyen sahte kimlikli bir profilin yaşama şansı kalmadı.

    Elon Musk Twitter
    Bir profilin temsil ettiği kimliğin o profili kullanan kişi ile eşleşmesi Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacak. Herhangi bir isim değişikliği mavi tik rozetinin geçici olarak kaybolmasına neden olacak.

    Adını değiştiren bir kişi gerekli belgeleri Twitter'a sunduğu takdirde mavi tik rozetini geri alabilecek ve kimliği doğrulanmış hesap ibaresi eşliğinde kaldığı yerden devam edebilecek. 

    Musk'ın bu duyurusundan önce hesabının adını Elon Musk olarak değiştiren kişilerin hesabı kapatılmıştı. Komedyen ve aktris Kathy Griffin de sıfır tolerans uygulamasından negatif anlamda nasibini aldı.

    Twitter'ın yeni sahibi kendi platformunun açık ara dünyanın en doğru bilgi kaynağı hâline gelmesini istediğini ve bu fikri bir görev olarak telakki ettiğini belirtti. Twitter için sahte hesap açan kullanıcıları avlama döneminin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz.

    Kaynakça https://twitter.com/elonmusk/status/1589390597798125568 https://www.digitaltrends.com/social-media/some-impersonation-twitter-accounts-face-permanent-ban/
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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    Profil resmi
    gerbera 9 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 2 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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