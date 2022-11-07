Twitter'dan sıfır tolerans! Sahte hesaplar sorgusuz sualsiz askıya alınacak

Tam Boyutta Gör Twitter artık sahte hesap hususunda acımasız bir şekilde davranacak. Bu platformun yeni sahibi olan Elon Musk parodi hesaplar hariç kimlik konusunda sahteciliğe başvuran profillerin askıya alınması için düğmeye bastı.

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Twitter sahte hesap açan kişiler için operasyona başladı

Musk, Twitter'ın daha önce bu yola başvuranları uyardığını fakat uyarı yönteminin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Başka birinin kimliğine bürünme dönemi bitiyor gibi gözüküyor.

Zira bundan böyle kimliği sahte olan bir profil herhangi bir sorgulama işlemine tabi tutulmadan Twitter'dan kalıcı olarak uzaklaştırılacak. Twitter'da hesabının parodi olduğunu açıkça belirtmeyen sahte kimlikli bir profilin yaşama şansı kalmadı.

Bir profilin temsil ettiği kimliğin o profili kullanan kişi ile eşleşmesi Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacak. Herhangi bir isim değişikliği mavi tik rozetinin geçici olarak kaybolmasına neden olacak.

Adını değiştiren bir kişi gerekli belgeleri Twitter'a sunduğu takdirde mavi tik rozetini geri alabilecek ve kimliği doğrulanmış hesap ibaresi eşliğinde kaldığı yerden devam edebilecek.

Musk'ın bu duyurusundan önce hesabının adını Elon Musk olarak değiştiren kişilerin hesabı kapatılmıştı. Komedyen ve aktris Kathy Griffin de sıfır tolerans uygulamasından negatif anlamda nasibini aldı.

Twitter'ın yeni sahibi kendi platformunun açık ara dünyanın en doğru bilgi kaynağı hâline gelmesini istediğini ve bu fikri bir görev olarak telakki ettiğini belirtti. Twitter için sahte hesap açan kullanıcıları avlama döneminin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz.

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Twitter sahte hesap konusunda düğmeye bastı: Sıfır tolerans!