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    Twitter yönetimi satışı onayladı ancak halen pürüzler var

    Twitter hissedarlarının Temmuz sonunda oylama yapacağı satış görüşmeleri halen Elon Musk cephesinde kesinliğe kavuşmuş değil. Ortada 3 önemli pürüz bulunuyor.   
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    Twitter
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    Adeta yılan hikâyesine dönen Twitter’ın satın alma sürecinde Twitter yönetim kurulu nispeten daha uyumlu davransa da Elon Musk tarafında pürüzler devam ediyor. Hali hazırda 3 pürüzün çözülmesi gerekiyor.

    Elon Musk pürüz istemiyor

    Twitter yönetim kurulu bu hafta sosyal ağın Elon Musk’a devredilmesine onay verdi ve komisyona gönderdiği raporda bundan sonraki sürecin hissedarların onaylamasına bağlı olduğunu belirtti.

    Elon Musk ise belirli taleplerinin henüz karşılanmadığını belirtiyor. İlk olarak troll hesapların gelir getiren kullanıcılar içerisinde en fazla yüzde 5 oranında olmasını istiyor. Bunun için daha akıcı bir cevap isteyen Musk kararını ondan sonra verecek.

    İkinci olarak Musk’un alacağı borcu nasıl geri ödeyeceği sıkıntı oluşturuyor. Özellikle Tesla hisselerinin performansı bu noktada belirleyici olacak. Üçüncü olarak hissedarların Temmuz sonunda yapacağı oylama da yine önemli bir engel olabilir. Yani satın alma süreci giderek daha fazla karmaşaya sürükleniyor.

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