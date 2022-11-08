Twitter ücretli mavi tik hizmeti ertelendi

Tam Boyutta Gör Twitter’ı satın aldığı hafta 3800 çalışanı kapıya koyan Elon Musk sonrasında şirkete katkı sağlayabilecek olanları yeniden geri almayı düşünmeye başlamıştı. Şimdi ise ücretli mavi tık konusunu erteledi.

Twitter ücretli mavi tik ne zaman gelecek?

Elon Musk’ın tüm eleştirilere rağmen Twitter Blue aboneliğini 8$ yapması ve içerisine bir de mavi tik seçeneği ekleyerek kullanıcıları çileden çıkarması sonrasında geri adım geldi. Ücretli mavi tik bir süre erteleniyor.

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Firma içerisinden elde edilen bilgilere göre 9 Kasım itibariyle ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulacak olan ücretli mavi tik hizmeti ertelendi. Özellikle ABD ara seçimleri öncesinde mavi tikli hesapların manipülasyon yapabileceğinden endişe ediliyor.

Yeni Twitter Blue aboneliği daha az reklam gösterimi, daha uzun videolar yükleyebilme, yorumların ve işaretlemelerin daha üste çıkması ve mavi tik gibi avantajlar barındırıyor. İlk etapta iOS uygulamasına sunulacak olan Blue aboneliği için henüz net bir tarih açıklanmadı.

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Twitter mavi tik seçimden sonra