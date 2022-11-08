Twitter ücretli mavi tik hizmeti ertelendi

Twitter ücretli mavi tik ne zaman gelecek?
Elon Musk’ın tüm eleştirilere rağmen Twitter Blue aboneliğini 8$ yapması ve içerisine bir de mavi tik seçeneği ekleyerek kullanıcıları çileden çıkarması sonrasında geri adım geldi. Ücretli mavi tik bir süre erteleniyor.
Firma içerisinden elde edilen bilgilere göre 9 Kasım itibariyle ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunulacak olan ücretli mavi tik hizmeti ertelendi. Özellikle ABD ara seçimleri öncesinde mavi tikli hesapların manipülasyon yapabileceğinden endişe ediliyor.
Yeni Twitter Blue aboneliği daha az reklam gösterimi, daha uzun videolar yükleyebilme, yorumların ve işaretlemelerin daha üste çıkması ve mavi tik gibi avantajlar barındırıyor. İlk etapta iOS uygulamasına sunulacak olan Blue aboneliği için henüz net bir tarih açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence