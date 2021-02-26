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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor

    Super Follows özelliği ile hesabınıza abone olan kullanıcılara özel içerikler sunacak ve geliri Twitter ile paylaşacaksınız. Ayrıca bir de grup tarzı topluluklar oluşturabileceksiniz.
    26 Şubat 2021, 11:00 (18 sa.)
    1,7b
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    6
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor
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    Özellikle pandemi dönemi ile birlikte platformdaki etkileşimi ve haliyle reklam gelirlerini arttırmaya başlayan Twitter yeni bir hamleyi daha devreye sokuyor. Artık ücretli abonelik dönemi başlayacak.

    Süper takipçiler

    Super Follows adıyla tanıtılan yeni özellik belirli bir abonelik ücreti ödeyen kullanıcıların özel içeriklere ulaşmasını sağlayacak. YouTube gibi pek çok platformda örneğini gördüğümüz hesaba abonelik sistemi oldukça başarı kazandı.

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    Twitter’ın daha önce hesap açmayı dahi ücretli hale getireceği iddiaları gündeme gelmişti ancak sosyal mecra bunu biraz daha kısıtlı tutmuş. Standart kullanıcılar yine sayfa akışlarını görmeye devam edecek ancak abone olanlar farklı içeriklere ulaşabilecek.

    Twitter örnek olarak 4.99$ aylık aboneliği göstermiş ancak net rakam nedir ve Twitter bundan ne kadar pay alacak bilinmiyor. Ücretli abonelik açan hesapların da haliyle daha kaliteli içerikler veya özel haberler üretmesi gerekecek. Bunun da içerik kalitesine katkı yapacağını söyleyebiliriz.

    Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor
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    Bunun yanında Twitter’ın diğer bir yeniliği Facebook Gruplar benzeri Topluluklar olacak. Belirli ilgi alanları altında grup oluşturan Twitter kullanıcılarının daha kapalı bir gönderi paylaşımı yapacağı ifade ediliyor ancak Facebook Gruplar özelliğinde sohbetin kontrolsüzlüğü oldukça eleştirilmişti. Bu iki önemli özellik muhtemelen yaz aylarına doğru kullanıma sunulacak.



    https://www.theverge.com/2021/2/25/22301375/twitter-super-follows-communities-paid-followers Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız daha önceleri bedavaya kullandığımız uygulamalar yavaş yavaş paralı olmaya başladı . Emin olun daha fazlası da gelecek . Günlük hayatta bedavaya kullandığımız pek çok şey paralı olacak . Önce hepimizi hizmetleri bedavaya sunarak bizi uygulamalara bağımlı ettiler. Şimdide bizleri parmakların da oynatıyorlar.

    Ben Twitter kullanmıyorum ama yinede bu durumu kınıyorum . Kapitalizmi doruklarına kadar yaşıyoruz.
    Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız daha önceleri bedavaya kullandığımız uygulamalar yavaş yavaş paralı olmaya başladı . Emin olun daha fazlası da gelecek . ...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    M meLek122 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yakında facebook ve instagramıda ücretli yapacaklar
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    drjacob (... ) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geç kalınmıştı bi gün hepsi YouTube gibi sisteme geçiş yapacaklar
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    A aysensS 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epey fazla kullanıcı kaybedeceğini düşünüyorum 1 kazanırken 2 kaybederler
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    Moueson 18 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız daha önceleri bedavaya kullandığımız uygulamalar yavaş yavaş paralı olmaya başladı . Emin olun daha fazlası da gelecek . Günlük hayatta bedavaya kullandığımız pek çok şey paralı olacak . Önce hepimizi hizmetleri bedavaya sunarak bizi uygulamalara bağımlı ettiler. Şimdide bizleri parmakların da oynatıyorlar.

    Ben Twitter kullanmıyorum ama yinede bu durumu kınıyorum . Kapitalizmi doruklarına kadar yaşıyoruz.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    V veysel_444 (WALTER H. WHITE) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Bunun olacağı belliydi zaten ya 😁

    Bizi sağılacak inek gibi görüyor tüm hepsi ...
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Kişisel verilerimiz artık eskisi gibi para etmiyor o sebeple. Veri analizi, derin öğrenme vb konularda işlerine yarayacak bilgi havuzunu yıllarca depoladılar, sistemlerini geliştirdiler. Onların işi bitti ücretsiz yayınladıkları modüllerle yüz binlerde insana iş kolu oldu. Şimdi farklı yerden para kazanma zamanı.
    Kullanıcılarından yıllardır 1 kuruş bile almayan Whatsapp, Instagram, Twitter, Youtube vb uygulamalar milyonlarca dolarlık giderlerine rağmen nasıl milyarlarca dolarlık değere sahip oluyordu.
    Bizi kullanıp attılar şimdi de cebimizdekine çökmenin yollarını arıyorlar...
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