Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor

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Özellikle pandemi dönemi ile birlikte platformdaki etkileşimi ve haliyle reklam gelirlerini arttırmaya başlayan Twitter yeni bir hamleyi daha devreye sokuyor. Artık ücretli abonelik dönemi başlayacak.

Süper takipçiler

Super Follows adıyla tanıtılan yeni özellik belirli bir abonelik ücreti ödeyen kullanıcıların özel içeriklere ulaşmasını sağlayacak. YouTube gibi pek çok platformda örneğini gördüğümüz hesaba abonelik sistemi oldukça başarı kazandı.

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Twitter’ın daha önce hesap açmayı dahi ücretli hale getireceği iddiaları gündeme gelmişti ancak sosyal mecra bunu biraz daha kısıtlı tutmuş. Standart kullanıcılar yine sayfa akışlarını görmeye devam edecek ancak abone olanlar farklı içeriklere ulaşabilecek.

Twitter örnek olarak 4.99$ aylık aboneliği göstermiş ancak net rakam nedir ve Twitter bundan ne kadar pay alacak bilinmiyor. Ücretli abonelik açan hesapların da haliyle daha kaliteli içerikler veya özel haberler üretmesi gerekecek. Bunun da içerik kalitesine katkı yapacağını söyleyebiliriz.

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Bunun yanında Twitter’ın diğer bir yeniliği Facebook Gruplar benzeri Topluluklar olacak. Belirli ilgi alanları altında grup oluşturan Twitter kullanıcılarının daha kapalı bir gönderi paylaşımı yapacağı ifade ediliyor ancak Facebook Gruplar özelliğinde sohbetin kontrolsüzlüğü oldukça eleştirilmişti. Bu iki önemli özellik muhtemelen yaz aylarına doğru kullanıma sunulacak.

https://www.theverge.com/2021/2/25/22301375/twitter-super-follows-communities-paid-followers

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