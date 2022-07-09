Twitter, yaklaşık 100 çalışanıyla yollarını ayırdı

Elon Musk'ın satın almaktan vazgeçtiğini duyurduğu Twitter, işe alımları yavaşlatacağını açıklamasının ardından yetenek edinme ekibinden birçok çalışanı işten çıkarıyor. Ortaya çıkan raporlar doğrultusunda şirket, yaklaşık 100 çalışanın görevine son verdi.
Twitter, bu konuda yalnız değil
The Wall Street Journal tarafından yayınlanan raporlara göre Twitter, işe alım görevlilerini ve yeni işe alımlardan sorumlu kişileri içeren yetenek edinme ekibinde %30 azalmaya gitti. Bu bağlamda şirket, 100 kişiye yakın çalışanı işten çıkardı.
Bir şirket sözcüsü, mevcut işten çıkarmaları doğrulayarak bunun daha önceden planlanmış eylemler olduğunu söyledi.
Açıklamalar, işten çıkarmaların yalnızca yetenek edinme ekibiyle sınırlı olduğunu gösteriyor. Twitter, işe alımları azaltıp çalışanları işten çıkaran tek şirket değil. Bir süredir birçok teknoloji şirketi artan maliyetlere yönelik olarak benzer tutumları sergiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...