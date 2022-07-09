Elon Musk'ın satın almaktan vazgeçtiğini duyurduğu Twitter, işe alımları yavaşlatacağını açıklamasının ardından yetenek edinme ekibinden birçok çalışanı işten çıkarıyor. Ortaya çıkan raporlar doğrultusunda şirket, yaklaşık 100 çalışanın görevine son verdi.

Twitter, bu konuda yalnız değil

The Wall Street Journal tarafından yayınlanan raporlara göre Twitter, işe alım görevlilerini ve yeni işe alımlardan sorumlu kişileri içeren yetenek edinme ekibinde %30 azalmaya gitti. Bu bağlamda şirket, 100 kişiye yakın çalışanı işten çıkardı.

Twitter’a Elon Musk darbesi 19 sa. önce eklendi

Bir şirket sözcüsü, mevcut işten çıkarmaları doğrulayarak bunun daha önceden planlanmış eylemler olduğunu söyledi.

Açıklamalar, işten çıkarmaların yalnızca yetenek edinme ekibiyle sınırlı olduğunu gösteriyor. Twitter, işe alımları azaltıp çalışanları işten çıkaran tek şirket değil. Bir süredir birçok teknoloji şirketi artan maliyetlere yönelik olarak benzer tutumları sergiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Twitter, yaklaşık 100 çalışanıyla yollarını ayırdı