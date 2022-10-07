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    Twitter fotoğraf ve videoyu aynı gönderiye sığdırıyor

    Twitter uygulaması üzerinde artık video, resim ve GIF dosyalarını aynı gönderi içerisine yerleştirmeniz mümkün oluyor. Yeni özellik sadece mobilde erişime açıldı. 
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Bu sıralar Elon Musk ile satın alım görüşmeleri yeniden başlayan Twitter bir yandan yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak çoklu medya gönderimi erişime açıldı.

    Twitter çoklu medya gönderimi

    Genelde Twitter gönderilerinde kullanıcılar birden fazla medya kullanabiliyordu ancak bir fotoğraf ve bir video veya bir GIF ve bir video yanyana gelemiyordu. Şimdi hepsi birden yan yana gelebiliyor.

    Yapılan açıklamaya göre Android ve iOS uygulamalarında farklı medya türlerini bir arada kullanmak mümkün olacak. Dört adede kadar video, GIF ve fotoğraf içeriklerinden istediğinizi bir araya getirebileceksiniz. Henüz masaüstü versiyona ne zaman gelecek belli değil. Gönderilerin tüketilmesi konusunda ise bir sınır yok. Mobil, masaüstü ve üçüncü taraf platformlardan izlenebiliyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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