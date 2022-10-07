Twitter fotoğraf ve videoyu aynı gönderiye sığdırıyor

Twitter çoklu medya gönderimi
Genelde Twitter gönderilerinde kullanıcılar birden fazla medya kullanabiliyordu ancak bir fotoğraf ve bir video veya bir GIF ve bir video yanyana gelemiyordu. Şimdi hepsi birden yan yana gelebiliyor.
Yapılan açıklamaya göre Android ve iOS uygulamalarında farklı medya türlerini bir arada kullanmak mümkün olacak. Dört adede kadar video, GIF ve fotoğraf içeriklerinden istediğinizi bir araya getirebileceksiniz. Henüz masaüstü versiyona ne zaman gelecek belli değil. Gönderilerin tüketilmesi konusunda ise bir sınır yok. Mobil, masaüstü ve üçüncü taraf platformlardan izlenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.