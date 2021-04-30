Twitter, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolar geliri aştı

Twitter, 2021 yılının ilk çeyreğine dair mali sonuçlarını açıkladı. Pandemiden olumlu etkilenen şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönem raporlarında 166 milyon günlük aktif kullanıcı bildirirken yaklaşık %20 büyüme göstererek bu yılın ilk çeyreğinde günlük 199 milyona ulaştı.

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'Büyüme yavaşlayacak'

Twitter tarafından yayınlanan raporlara göre 2021 yılı ilk çeyrek geliri, bir önceki yıla oranla %28 artışla 1.04 milyar dolar oldu ve net gelir 68 milyon dolara ulaştı. Şirket ayrıca gelirini ABD ve uluslararası olarak iki farklı şekilde listeliyor. ABD geliri, 556 milyon dolarken uluslararası gelir, 480 milyon dolar olarak belirtildi.

Şirketin reklam geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yaklaşık %30 artarak 899 milyon dolara ulaştı. Veri lisanslama ve diğer gelirler ise yine bir önceki yıla göre %9 artışla 137 milyon doları buldu.

Twitter,pandemi ile yaşanan kullanıcı artışının yavaş yavaş bu yıl etkisini kaybedeceğini ve 2021'in devamı için daha düşük yüzdeli artışlar görüleceğini belirtti. Şirket, en düşük büyüme oranının ikinci çeyrekte yaşanacağını tahmin ediyor.

https://www.engadget.com/twitter-q1-2021-earnings-210500818.html

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