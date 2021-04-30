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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolar geliri aştı

    Twitter, yayınladığı 2021'in ilk çeyrek mali raporlarına göre 199 milyon aktif günlük kullanıcı sayısına ulaştı. Şirket, pandemi sayesinde ilginin arttığı uygulamalar arasındaki yerini aldı.
    30 Nisan 2021, 10:12 (3 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolar geliri aştı

    Twitter, 2021 yılının ilk çeyreğine dair mali sonuçlarını açıkladı. Pandemiden olumlu etkilenen şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönem raporlarında 166 milyon günlük aktif kullanıcı bildirirken yaklaşık %20 büyüme göstererek bu yılın ilk çeyreğinde günlük 199 milyona ulaştı.

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    Ayrıca Bkz. "Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı"

    'Büyüme yavaşlayacak'

    Twitter tarafından yayınlanan raporlara göre 2021 yılı ilk çeyrek geliri, bir önceki yıla oranla %28 artışla 1.04 milyar dolar oldu ve net gelir 68 milyon dolara ulaştı. Şirket ayrıca gelirini ABD ve uluslararası olarak iki farklı şekilde listeliyor. ABD geliri, 556 milyon dolarken uluslararası gelir, 480 milyon dolar olarak belirtildi.

    Şirketin reklam geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yaklaşık %30 artarak 899 milyon dolara ulaştı. Veri lisanslama ve diğer gelirler ise yine bir önceki yıla göre %9 artışla 137 milyon doları buldu.

    Twitter,pandemi ile yaşanan kullanıcı artışının yavaş yavaş bu yıl etkisini kaybedeceğini ve 2021'in devamı için daha düşük yüzdeli artışlar görüleceğini belirtti. Şirket, en düşük büyüme oranının ikinci çeyrekte yaşanacağını tahmin ediyor.



    https://www.engadget.com/twitter-q1-2021-earnings-210500818.html
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 2 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 10 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    K konusancpu 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar evde otur otur seslerini sadece twitterdan duyurabiliyor
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    A aysensS 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Corona bu tip firmaların işine yaradı
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    ghostmen323 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    iyi para iyi para
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