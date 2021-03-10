Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı

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Yaklaşık 2 ay önce ülkemizdeki erişim engeli kaldırılan Uber, faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Uber bugünden itibaren Ankara’da hizmet vermeye başlıyor.

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Uber, tıpkı İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da sadece sarı taksi çağırmak için kullanılıyor. Türkiye'de Uber XL araçlara izin çıkmadı.

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Uber, Ankara’ya özel bir kampanya düzenledi. Mart ve Nisan ayı içerisinde Ankara’daki ilk yolculuğunuzun 40 TL’ye kadarki kısmı ücretsiz olacak. Bu kampanyadan yararlanmak için MERHABAANKARA kodunu kullanabilirsiniz. Kampanya kişiye özel olabilir. Uygulama içerisinden kampanyayı kontrol etmenizde fayda var.

İstanbul’da taksicilerin tepkisi üzerine Uber’e dava açılmış ve haksız rekabet kararıyla Uber’e erişim engellenmişti. Ocak 2021’de istinaf mahkemesinin kararıyla UberTaksi’nin erişim engeli kararı kaldırıldı. Uber, İstanbul’da sarı ve turkuaz taksilerde hizmet vermeye başladı. İstanbul ve Ankara’da taksi çağırıp ödemeyi Uber üzerinden yapabilirsiniz.

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