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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı

    Uber Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Ankara'da bugünden itibaren UberTaksi hizmeti sunulmaya başladı. Ankaralılar, Uber uygulamasından sarı taksi çağırabilecek.
    10 Mart 2021, 13:30 (13 sa.)
    1,7b
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    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı
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    Yaklaşık 2 ay önce ülkemizdeki erişim engeli kaldırılan Uber, faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Uber bugünden itibaren Ankara’da hizmet vermeye başlıyor.

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    Uber, tıpkı İstanbul’da olduğu gibi Ankara’da da sadece sarı taksi çağırmak için kullanılıyor. Türkiye'de Uber XL araçlara izin çıkmadı.

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    Uber, Ankara’ya özel bir kampanya düzenledi. Mart ve Nisan ayı içerisinde Ankara’daki ilk yolculuğunuzun 40 TL’ye kadarki kısmı ücretsiz olacak. Bu kampanyadan yararlanmak için MERHABAANKARA kodunu kullanabilirsiniz. Kampanya kişiye özel olabilir. Uygulama içerisinden kampanyayı kontrol etmenizde fayda var.

    İstanbul’da taksicilerin tepkisi üzerine Uber’e dava açılmış ve haksız rekabet kararıyla Uber’e erişim engellenmişti. Ocak 2021’de istinaf mahkemesinin kararıyla UberTaksi’nin erişim engeli kararı kaldırıldı. Uber, İstanbul’da sarı ve turkuaz taksilerde hizmet vermeye başladı. İstanbul ve Ankara’da taksi çağırıp ödemeyi Uber üzerinden yapabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emregnu (Emre ONGUN) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Asıl haksız rekabeti taksiciler yapıyor. Taksilerin kaldırılıp yerine Uberin gelmesini isterdim. En azından kısa mesafe gitmemezlik yapmadıkları gibi, ne kadar para vereceğini önceden biliyorsun.
    Asıl haksız rekabeti taksiciler yapıyor. Taksilerin kaldırılıp yerine Uberin gelmesini isterdim. En azından kısa mesafe gitmemezlik yapmadıkları gibi, ne kadar ...
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    1 Yanıt Yanıtla +33
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    E eylül kabus 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Taksicilerden nefret ederim. Çoğu saldırgan oluyor.
    Yanıtla +18
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    Miga (Okan Bey) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) emregnu
    Ayrıca gelir hesaplamasıda ortada ona göre vergisini veriyorlardı
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    TuncayTurkoglu 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hizmetin her türlüsünün destekçisi olmamız lazım. Taksicilerden yakınan onlarca insan var ve iyileştirme yapmak yerine hır gür çıkararak işleri yoluna koymaya çalışıyorlar. İnsanımız artık birçok şeyin farkında ve iyi kalite arayışında. Kısa mesafe gitmem,yok orda trafik var beni sokma oraya,yok ters istikameti bana uymuyor bu ve bunun gibi onlarca kötü muameleye maruz kalıp onlarca para veriyoruz.Umarım Uber yasal olur ve her ilde kullanımı yaygınlaşır.
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    jubeii 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    cahil toplum her şeyde oldu gibi UBER e sahip çıkmadı . sonuçlarıda bu. iyi olan neye sahip çıktı bu millet en son?
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    hadi bakalım müşterileri milletvekili olunca saldırabilecekler mi .
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    SnHerbokolog (A ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Taksi lobisi uberi alt etmiş
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    esmerbuyucu (E. B.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bildiğimiz BiTaksi.
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    zingfth (Fatih EMİR) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu bildiğiiz uber değil yalnız, bildiğin sarı taksi geliyor.
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    S sultanneb 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla ankaralılar adına sevindim
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    E eylül kabus 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Taksicilerden nefret ederim. Çoğu saldırgan oluyor.
    Yanıtla +18
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    M meLek122 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence Türkiyenin her yerine gelmeli
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    emregnu (Emre ONGUN) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Asıl haksız rekabeti taksiciler yapıyor. Taksilerin kaldırılıp yerine Uberin gelmesini isterdim. En azından kısa mesafe gitmemezlik yapmadıkları gibi, ne kadar para vereceğini önceden biliyorsun.
    1 Yanıt Yanıtla +33
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    Miga (Okan Bey) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) emregnu
    Ayrıca gelir hesaplamasıda ortada ona göre vergisini veriyorlardı
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    1744 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    uber, uber ankara ve
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