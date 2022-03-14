Uber müşterilerden yakıt için ek ücret talep etmeye başlıyor

Amerikalı taksi ve yemek teslimat hizmeti Uber, artan yakıt fiyatları nedeniyle ABD'deki müşterilerinden 16 Mart itibarıyla ek ücret almaya başlayacak. Tüm müşteriler sürücünün yakıt giderlerinin bir kısmını karşılamak üzere küçük bir miktar daha ödeyecek.
Uygulanacak ek ücret taksi çağırıldığında yolculuk başına 0.45 ila 0.55 dolar, Uber Eats yiyecek siparişlerinde 0.35 ila 0.45 dolar olarak müşterilere yansıtılacak. Alınan bu ücretler yakıt maliyetlerini dengelemek için sürücülere ve kuryelere tam olarak aktarılacak.
ABD'de benzin fiyatları uçtu
Yakıt için ek ücret uygulaması iki ay süresince geçerli olacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ABD'de benzin fiyatlarının artmasına neden oldu. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (3.78 litre) başına 4.17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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