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    Uber müşterilerden yakıt için ek ücret talep etmeye başlıyor

    Uber artan benzin fiyatları nedeniyle ABD'deki müşterilerinden yakıt için ek ücret almaya başlıyor. İki ay geçerli olacak uygulama ile alınan ek ücretlerin tamamı sürücülere ve kuryelere aktarılacak.
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    Uber müşterilerden yakıt için ek ücret talep etmeye başladı
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    Amerikalı taksi ve yemek teslimat hizmeti Uber, artan yakıt fiyatları nedeniyle ABD'deki müşterilerinden 16 Mart itibarıyla ek ücret almaya başlayacak. Tüm müşteriler sürücünün yakıt giderlerinin bir kısmını karşılamak üzere küçük bir miktar daha ödeyecek.

    Uygulanacak ek ücret taksi çağırıldığında yolculuk başına 0.45 ila 0.55 dolar, Uber Eats yiyecek siparişlerinde 0.35 ila 0.45 dolar olarak müşterilere yansıtılacak. Alınan bu ücretler yakıt maliyetlerini dengelemek için sürücülere ve kuryelere tam olarak aktarılacak.

    Uber müşterilerden yakıt için ek ücret talep etmeye başladı
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    ABD'de benzin fiyatları uçtu

    Yakıt için ek ücret uygulaması iki ay süresince geçerli olacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ABD'de benzin fiyatlarının artmasına neden oldu. ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon (3.78 litre) başına 4.17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

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