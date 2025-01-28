Ubisoft 185 çalışanı işten çıkarıyor: Bir stüdyo daha kapandı
Kaçıranlar için Ubisoft, işten çıkarmaların yanı sıra, finansal sıkıntılar ve büyük bir hit oyunun eksikliğini gidermek amacıyla stratejik hamlelerde bulunuyor. 2017 yılında Activision’dan satın alınan Ubisoft Leamington'a gelirsek, stüdyo Guitar Hero Live ve DJ Hero serileriyle tanınıyordu. Ubisoft bünyesine katıldıktan sonra ise, Tom Clancy's The Division oyunları, Star Wars Outlaws, Skull and Bones ve Far Cry 5 gibi projelerde sağladı.
Son dönemde Ubisoft, Star Wars Outlaws ve Prince of Persia: The Lost Crown gibi önemli projelerde beklentilerin altında kaldı. Dolayısıyla stüdyonun bu zorlu kararları, sadece işten çıkarmalarla sınırlı değil. Bu nedenle, Assassin's Creed Shadows gibi yeni projelerle oyunculara ulaşmayı ve sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Ubisoft’un Tencent'e satılacağı gündemde. Dolayısıyla maliyet azaltma çabalarına devam etmesi şaşırtıcı değil. Ubisoft'un yaptığı açıklama ise şu şekilde:
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"Uzun vadeli istikrar sağlamak için projeleri önceliklendirme ve maliyetleri azaltma çabalarımız kapsamında, Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm ve Ubisoft Reflections’ta hedefli yeniden yapılandırmalara, ayrıca Ubisoft Leamington stüdyosunun kalıcı olarak kapatılmasına karar verilmiştir. Bu süreçte etkilenen çalışanlarımızın katkılarından derin bir minnettarlık duyuyoruz ve bu geçiş sürecinde onlara destek olmayı taahhüt ediyoruz"
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)