Tam Boyutta Gör Ubisoft, maliyet azaltma stratejisi kapsamında İngiltere’deki Ubisoft Leamington stüdyosunu kapatıyor. Üstelik Stockholm, Düsseldorf (Almanya) ve Newcastle’daki ekiplerini küçülterek toplamda 185 çalışanıyla yolları ayıracak. Şirket, bu kararı gelecekteki iş ve geliştirme hedeflerine uyum sağlamak amacıyla aldığını söylüyor.

Ubisoft 185 çalışanı işten çıkarıyor: Bir stüdyo daha kapandı

Kaçıranlar için Ubisoft, işten çıkarmaların yanı sıra, finansal sıkıntılar ve büyük bir hit oyunun eksikliğini gidermek amacıyla stratejik hamlelerde bulunuyor. 2017 yılında Activision’dan satın alınan Ubisoft Leamington'a gelirsek, stüdyo Guitar Hero Live ve DJ Hero serileriyle tanınıyordu. Ubisoft bünyesine katıldıktan sonra ise, Tom Clancy's The Division oyunları, Star Wars Outlaws, Skull and Bones ve Far Cry 5 gibi projelerde sağladı.

Son dönemde Ubisoft, Star Wars Outlaws ve Prince of Persia: The Lost Crown gibi önemli projelerde beklentilerin altında kaldı. Dolayısıyla stüdyonun bu zorlu kararları, sadece işten çıkarmalarla sınırlı değil. Bu nedenle, Assassin's Creed Shadows gibi yeni projelerle oyunculara ulaşmayı ve sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Ubisoft, XDefiant'ın fişini çekerken 2 stüdyoyu kapatıyor 1 ay önce eklendi

Hatırlayanlar olacaktır, bir süredir Ubisoft’un Tencent'e satılacağı gündemde. Dolayısıyla maliyet azaltma çabalarına devam etmesi şaşırtıcı değil. Ubisoft'un yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Uzun vadeli istikrar sağlamak için projeleri önceliklendirme ve maliyetleri azaltma çabalarımız kapsamında, Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm ve Ubisoft Reflections’ta hedefli yeniden yapılandırmalara, ayrıca Ubisoft Leamington stüdyosunun kalıcı olarak kapatılmasına karar verilmiştir. Bu süreçte etkilenen çalışanlarımızın katkılarından derin bir minnettarlık duyuyoruz ve bu geçiş sürecinde onlara destek olmayı taahhüt ediyoruz"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Ubisoft 185 çalışanı işten çıkarıyor: Bir stüdyo daha kapandı