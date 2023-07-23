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    Anlık Bildirim

    Ubisoft, aktif olmayan hesapları kapatıyor: Satın alınan oyunlar da silinecek!

    Ubisoft, hesaplarına düzenli olarak giriş yapmayan oyuncuların hesaplarının satın alınmış oyunlarla birlikte silineceğini açıkladı.                              
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    ubisoft aktif olmayan hesapları siliyor Tam Boyutta Gör
    Assassin’s Creed ve Far Cry gibi ikonik serilerin arkasındaki isim Ubisoft, AntiDRM Twitter hesabından gelen bir gönderiye yanıt olarak, hesaplarına giriş yapmayan kullanıcıların satın aldıkları Ubisoft oyunlarına erişimi kaybedebileceği yönünde açıklamada bulundu.

    30 gün içinde kalıcı olarak kapatılacak

    Bu açıklama,  Ubisoft’un bir kullanıcıya hesabının hareketsizlik nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildiren, 30 gün içinde de kalıcı olarak kapatılacağı uyarısının yer aldığı bir e-postanın arkasından geldi. Ubisoft destek ekibi, “Oyunlarınıza veya hesabınıza erişimi kesinlikle kaybetmenizi istemeyiz.” ifadesini kullanarak, hesaba tekrar giriş yapılması durumunda hesabın kapatılmayacağını belirtti.

    Sosyal medya ayaklandı!

    Twitter kullanıcıları Ubisoft’un e-postadaki ifadelerine tepki gösterdi. Bazıları Ubisoft’un aktif olmayan hesaplar için satın alınan oyunların da silinmesine tepki gösterirken, bazıları Ubisoft’un uyguladığı politikanın yasalara uygun olmadığına dikkat çekti. Bazıları ise Ubisoft’un abonelik hizmetine üye çekmek için bunu yaptığını söyledi.

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    Evren7 2 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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