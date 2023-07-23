Ubisoft, aktif olmayan hesapları kapatıyor: Satın alınan oyunlar da silinecek!

Tam Boyutta Gör Assassin’s Creed ve Far Cry gibi ikonik serilerin arkasındaki isim Ubisoft, AntiDRM Twitter hesabından gelen bir gönderiye yanıt olarak, hesaplarına giriş yapmayan kullanıcıların satın aldıkları Ubisoft oyunlarına erişimi kaybedebileceği yönünde açıklamada bulundu.

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30 gün içinde kalıcı olarak kapatılacak

Bu açıklama, Ubisoft’un bir kullanıcıya hesabının hareketsizlik nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildiren, 30 gün içinde de kalıcı olarak kapatılacağı uyarısının yer aldığı bir e-postanın arkasından geldi. Ubisoft destek ekibi, “Oyunlarınıza veya hesabınıza erişimi kesinlikle kaybetmenizi istemeyiz.” ifadesini kullanarak, hesaba tekrar giriş yapılması durumunda hesabın kapatılmayacağını belirtti.

Sosyal medya ayaklandı!

Twitter kullanıcıları Ubisoft’un e-postadaki ifadelerine tepki gösterdi. Bazıları Ubisoft’un aktif olmayan hesaplar için satın alınan oyunların da silinmesine tepki gösterirken, bazıları Ubisoft’un uyguladığı politikanın yasalara uygun olmadığına dikkat çekti. Bazıları ise Ubisoft’un abonelik hizmetine üye çekmek için bunu yaptığını söyledi.

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Ubisoft, aktif olmayan hesapları kapatıyor: Oyunlar da silinecek!