Ubisoft'un E3 2018 konferansında tanıttığı oyunlar ve fragmanları

Ubisoft, yeni yapımlarını ve ek paketlerini E3 2018 konferansında tanıttı. Assassin’s Creed: Odyssey haricinde büyük bir yapım duyurulmadı. Oyun severler için durağan bir konferans oldu.

Assassin’s Creed: Odyssey

Antik Yunan’da geçecek olan Assassin’s Creed Odyssey 5 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyunda kadın ve erkek iki ana karakterden birisini seçebileceğiz.

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2 için sinematik bir fragman yayınladı ve oyunun sekiz kişilik raid'lere sahip olacağını duyuruldu. Oyun 15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Trials Rising

Trials motosiklet platform serisinin yeni oyunu Trials Rising'i PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için Şubat 2019’da yayınlanacak.

Beyond Good and Evil 2

Beyond Good and Evil 2 için yeni bir sinematik fragman ve oyunun pre-alpha aşamasından kısa oynanış görüntüleri paylaştı. Çıkış tarihi ve çıkacağı henüz açıklanmadı.

Skull & Bones

Açık dünya korsancılık oyunu Skull & Bones yapımının yeni oynanış videosunu yayınladı. PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2019’da çıkış yapacak





Starlink: Battle for Atlas

Starlink: Battle for Atlas için yeni oynanış videosu yayınlandı. Oyun 16 Ekim’de PS4, Xbox One, Switch platformlarına gelecek.

Transference

Psikolojik gerilim oyunu Transference bu sonbaharda PS4, Xbox One ve PC için çıkacak.





For Honor: Marching Fire

For Honor için Marching Fire güncelleştirmesi duyuruldu. Ekim ayında oyuna eklenecek. For Honor Starter Edition 18 Haziran tarihine kadar bu adresten ücretsiz olarak indirilebilecek.

The Crew 2

Oyunun herkese açık betası duyuruldu. Açık betadan oynanış videosu yayınlandı.

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