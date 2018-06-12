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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ubisoft'un E3 2018 konferansında tanıttığı oyunlar ve fragmanları

Ubisoft, yeni yapımlarını ve ek paketlerini E3 2018 konferansında tanıttı. Ubisoft'un E3 2018 konferansını kaçıranlar için tüm fragman ve tanıtımları bir araya getirdik:
11 ay
2,9b
1
14
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ubisoft, yeni yapımlarını ve ek paketlerini E3 2018 konferansında tanıttı. Assassin’s Creed: Odyssey haricinde büyük bir yapım duyurulmadı. Oyun severler için durağan bir konferans oldu. 

Assassin’s Creed: Odyssey

Antik Yunan’da geçecek olan Assassin’s Creed Odyssey 5 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyunda kadın ve erkek iki ana karakterden birisini seçebileceğiz.

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2 için sinematik bir fragman yayınladı ve oyunun sekiz kişilik raid'lere sahip olacağını duyuruldu. Oyun 15 Mart 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Trials Rising

Trials motosiklet platform serisinin yeni oyunu Trials Rising'i PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için Şubat 2019’da yayınlanacak.

Beyond Good and Evil 2

Beyond Good and Evil 2 için yeni bir sinematik fragman ve oyunun pre-alpha aşamasından kısa oynanış görüntüleri paylaştı. Çıkış tarihi ve çıkacağı henüz açıklanmadı.

Skull & Bones

Açık dünya korsancılık oyunu Skull & Bones yapımının yeni oynanış videosunu yayınladı. PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2019’da çıkış yapacak


Starlink: Battle for Atlas

Starlink: Battle for Atlas için yeni oynanış videosu yayınlandı. Oyun 16 Ekim’de PS4, Xbox One, Switch platformlarına gelecek.

Transference

Psikolojik gerilim oyunu Transference bu sonbaharda PS4, Xbox One ve PC için çıkacak.


For Honor: Marching Fire

For Honor için Marching Fire güncelleştirmesi duyuruldu. Ekim ayında oyuna eklenecek. For Honor Starter Edition 18 Haziran tarihine kadar bu adresten ücretsiz olarak indirilebilecek.

The Crew 2

Oyunun herkese açık betası duyuruldu. Açık betadan oynanış videosu yayınlandı.

Mario + Rabbids Kingdom Battle oyununa Donkey Kong DLC’si geliyor




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EXios 11 ay
Skull&bones beta çıksada denesek korsan oyunu candır.
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Moving On 11 ay
Hadi bakalım hayırlısı.
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navolta 11 ay
Division harici kötü.
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holocap 11 ay
Ülke çok iyi oyun üretiyor olur,dersin ki Ubisoft önemli bir yapım duyurmadı.Burda tanıtılan tüm yapımlar kendi çapında önemli,çünkü yüzlerce insan o oyunlar için emek harcıyor.Bizde anlayış böyle ne yazık ki kendisi yapmaz,ancak çamur at izi kalsın...
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javaprof 11 ay
ubisoft yeni çöplerini tanıttı koysaydınız başlığı birisi ea ve ubisoftun yeni oyunları için çöp öğütücü tasarlasın.
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NeoksiT 11 ay javaprof
Sana göre bu oyunların alternatifi olupta bunları çöp kategorisine indiren oyunları söyle de bilelim. Ubisoft yeni konseptlere dünyanın parasını döküp riske giriyor EA zaten en iyi grafik, mekanik, ses efektleri ve fizikleri yapıp triple A adını yaşatıyor. Senin sevdiğin oyunları merak ettim.
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mstcngny 11 ay
Watch dogs 3 bekliyordum
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Marrusia 11 ay
Umarim bu crew tutar.Ilk oyun bana gore cok cok iyiydi ilk defa arcade araba yarisi sevmistim ama tutmamisti yinede 1 yil falan oynadim sonra zaten hic oyuncu bulunmuyordu oyunda.Crew 2'yide alacagim
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suÇ 11 ay
Splinter cell hani olacakti
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canguler917 11 ay
ac black flag'in gemi savaşları beğenilmişti, ubisoft'tan ayrıca bir oyun bekleniyordu gemi savaşı temalı ama ubisoft ac black flag'den korsancılığı koparıp önümüze oyun diye koymuş.npc tipleri, grafikler ve hatta font bile black flag ile aynı...
bizi mi koparıyor bu ubisoft
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ubisoft, e32018 ve
4 etiket daha e3 2018 Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş
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