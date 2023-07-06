Epic Games ücretsiz oyunu belli oldu

Tam Boyutta Gör Epic Games mağazasının bu hafta oyunculara verdiği hediye oyun Grime oldu. Soulslike mekanikler ve Metroidvania tarzı ile Google Stadia döneminde beğenilen yapımlardan birisiydi. Peki oyun neler sunuyor?

Grime neler sunuyor?

Google Stadia döneminin oyunlarından birisi olan Grime, Metroidvania tarzında geliştirilen bir aksiyon rol yapma oyunu. Sağdan sola doğru akan oyunda görseller ve mistik tema merak duygusunu sürekli canlı tutuyor.

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Silahlarınız canlı ve mutasyona uğrayarak daha güçlü hale gelebiliyor. Yolunuza çıkan düşmanları parçalarken kara delik gibi kalıntılarını içinize çekerek karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Souls mekanikleri barındırdığı için öldüğünüzde ilerlemenizi kaybediyorsunuz ancak puanlar eksilmiyor. Hollow Knight sevenlerin de oynayabileceği bir oyun diyebiliriz.

Grime

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İşte Epic Games mağazasının bu haftaki hediyesi