Epic Games ücretsiz oyunu belli oldu

Grime neler sunuyor?
Google Stadia döneminin oyunlarından birisi olan Grime, Metroidvania tarzında geliştirilen bir aksiyon rol yapma oyunu. Sağdan sola doğru akan oyunda görseller ve mistik tema merak duygusunu sürekli canlı tutuyor.
Silahlarınız canlı ve mutasyona uğrayarak daha güçlü hale gelebiliyor. Yolunuza çıkan düşmanları parçalarken kara delik gibi kalıntılarını içinize çekerek karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Souls mekanikleri barındırdığı için öldüğünüzde ilerlemenizi kaybediyorsunuz ancak puanlar eksilmiyor. Hollow Knight sevenlerin de oynayabileceği bir oyun diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)