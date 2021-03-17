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    Ubisoft Mağazası'nda %85'e varan indirimler başladı

    Oyun dünyasının büyük şirketlerinden biri olan Ubisoft'un kendi mağazasında indirimler başladı. Yüzde %85'e kadar çıkan indirimler mevcut. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    17 Mart 2021, 12:30 (8 sa.)
    2,6b
    40
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ubisoft Mağazası'nda %85'e varan indirimler başladı
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    Birçok popüler oyunun yayıncılığını yapan Ubisoft'un kendi mağazası Ubisoft Store'da da indirimler başlamış durumda. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam'de Ubisoft oyunları indirime girdi: %80'e varan fırsatlar

    Ayrıca Bkz. "Popüler strateji oyunu Crusaders Kings 3'ü bu hafta ücretsiz oynayın"

    İndirimlere baktığımızda geçtiğimiz yıl çıkan oyunlar hariç çoğu oyunun indirime girdiğini görüyoruz. Eğer eski oyunlardan oynayamadığınız varsa güzel bir fırsat diyebiliriz. Ayrıca Ubisoft oyunları şu anda Steam'de de indirime girmiş durumda. Bu yüzden fiyatları karşılaştırmanızda fayda var. Steam'in Ubisoft indirimlerini burada bulabilirsiniz.

    Ayrıca Ubisoft Mağazası'nda U Puan ile şu anda bulunan indirimlere ekstra yüzde 20 indirim kazanbileceğinizi hatırlatalım. Sayfaya girdiğinizde sağ üstten ekstra yüzde 20 indiriminizi U Puan ile alabilirsiniz.

    Tüm indirimlerin bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan Oyunlar

    • Far Cry® 5 - 53,80 TL
    • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - 134,75 TL
    • Tom Clancy’s The Division 2 - 40,50 TL
    • The Crew 2 - 45,00 TL
    • Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition - 44,55 TL
    • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - 67,50 TL
    • Assassin’s Creed® Unity - 20,25 TL
    • Ghost Recon Breakpoint - 67,25 TL
    • For Honor - 33,75 TL
    • Watch Dogs 2 - 53,80 TL
    • Far Cry New Dawn - 49,75 TL
    • Anno 1800 - 134,50 TL


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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    uchihaitachi (emin sarıtepe) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Division 2 + New York 80 TL
    Sade New York DLC yi alınca 135 TL
    Epic in 60TL indirimlerinden başkası yalan, onu anladım
    Yanıtla +1
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Anno 1800 hiç düşmüyor ki oynayalım be
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    B bulduren (Süleyman Konur) 8 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok da güzel bir indirim yok Epic Games'te kuponla beraber o fiyatları görünce insanın bu fiyatlardan oyun alası gelmiyor hiç, ayrıca Assassin's Creed oyunlarının çoğu indirime bile girmemiş, yazı beklemek daha mantıklı. Hem yazın Epic Games'in kupon vermesi çok olası. Çok acil bir oyun ihtiyacınız yoksa yazı bekleyin derim ben.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) bulduren
    Allah’tan konsol oyuncusu değilsin kardeş.
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    L Longg_Night 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    The crewi alacağım
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