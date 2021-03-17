Ubisoft Mağazası'nda %85'e varan indirimler başladı

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Birçok popüler oyunun yayıncılığını yapan Ubisoft'un kendi mağazası Ubisoft Store'da da indirimler başlamış durumda.

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İndirimlere baktığımızda geçtiğimiz yıl çıkan oyunlar hariç çoğu oyunun indirime girdiğini görüyoruz. Eğer eski oyunlardan oynayamadığınız varsa güzel bir fırsat diyebiliriz. Ayrıca Ubisoft oyunları şu anda Steam'de de indirime girmiş durumda. Bu yüzden fiyatları karşılaştırmanızda fayda var. Steam'in Ubisoft indirimlerini burada bulabilirsiniz.

Ayrıca Ubisoft Mağazası'nda U Puan ile şu anda bulunan indirimlere ekstra yüzde 20 indirim kazanbileceğinizi hatırlatalım. Sayfaya girdiğinizde sağ üstten ekstra yüzde 20 indiriminizi U Puan ile alabilirsiniz.

Tüm indirimlerin bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan oyunları da aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan Oyunlar

Far Cry® 5 - 53,80 TL

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint - 134,75 TL

Tom Clancy’s The Division 2 - 40,50 TL

The Crew 2 - 45,00 TL

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition - 44,55 TL

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - 67,50 TL

Assassin’s Creed® Unity - 20,25 TL

Ghost Recon Breakpoint - 67,25 TL

For Honor - 33,75 TL

Watch Dogs 2 - 53,80 TL

Far Cry New Dawn - 49,75 TL

Anno 1800 - 134,50 TL

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