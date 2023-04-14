Ubisoft'un yeni oyun aboneliği Xbox konsollara geldi

Ubisoft+ Multi Access neler getiriyor?
Ubisoft, birden çok oyun aboneliği sunuyor. Xbox konsol oyuncularına yeni sunulan seçenek; Ubisoft+ Multi Access. Abone olunduktan sonra desteklenen herhangi bir platformdan oyuna geçilebiliyor. Oyuncular, oyundaki ilerlemelerini kaybetmeden Xbox ile PC arasında geçiş yapabiliyor.
Ubisoft Plus Multi Access, oyunların temel sürümlerinden fazlasını sunuyor. Oyunların Ultimate, Deluxe, Gold sürümlerinin yanı sıra DLC ve çeşitli oyun içi avantajlara erişim elde ediyorsunuz. Oyun içi satın alımlarda da %10’luk indirim sizi bekliyor. Yeni abonelik hizmeti şu anda Amerika dahil 100 ülkede erişilebilir durumda. Ubisoft+ Multi Access abonelik fiyatı; aylık 18 dolar. Oynanabilir oyunların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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