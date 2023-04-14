Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft'un yeni oyun aboneliği Xbox konsollara geldi

    Ubisoft, 2022'de duyurduğu premium abonelik hizmetini Xbox konsol oyuncuları için kullanıma açtı. Ubisoft Plus oyun aboneliği neler sunuyor?                     
    Oy Ver
    ubisoft plus multi access xbox konsollarda Tam Boyutta Gör
    Ubisoft+ oyun abonelik hizmeti Xbox konsollarına en sonunda geldi. Ubisoft Plus servisiyle oyuncular, Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising gibi hit oyunlar dahil olmak üzere Ubisoft’un kitaplığının büyük bir bölümüne anında erişebiliyor. Şirketin açıklamasına göre, hit oyunların yenilerine çıktığı gün erişebilecek.

    Ubisoft+ Multi Access neler getiriyor?

    Ubisoft, birden çok oyun aboneliği sunuyor. Xbox konsol oyuncularına yeni sunulan seçenek; Ubisoft+ Multi Access. Abone olunduktan sonra desteklenen herhangi bir platformdan oyuna geçilebiliyor. Oyuncular, oyundaki ilerlemelerini kaybetmeden Xbox ile PC arasında geçiş yapabiliyor.

    Ubisoft Plus Multi Access, oyunların temel sürümlerinden fazlasını sunuyor. Oyunların Ultimate, Deluxe, Gold sürümlerinin yanı sıra DLC ve çeşitli oyun içi avantajlara erişim elde ediyorsunuz. Oyun içi satın alımlarda da %10’luk indirim sizi bekliyor. Yeni abonelik hizmeti şu anda Amerika dahil 100 ülkede erişilebilir durumda. Ubisoft+ Multi Access abonelik fiyatı; aylık 18 dolar. Oynanabilir oyunların tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vikozamin kullanıcı yorumları 1 yıl uluslararası garanti nedir ön kamera çalışmıyor meslek lisesinden açığa geçmek oneplus imei atma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız